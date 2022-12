Chievo Women, alcune sbavature costano caro: rimonta Ternana e gialloblù beffate

È arrivata, dopo cinque risultati utili consecutivi, la prima brusca frenata nel percorso del ChievoVerona Women.

Reduce dall'ottimo pareggio casalingo con la capolista Lazio, la squadra gialloblù è infatti incappata in un ko nella trasferta sul campo della Ternana, al termine di un secondo tempo da montagne russe carambolato in una sconfitta impronosticabile per quanto visto fino alla seconda rete di Alborghetti: un ribaltone frutto di alcune sbavature raramente viste da parte della formazione scaligera, che alla fine sono costate caro.

Archiviato un primo tempo a reti bianche, la ripresa ha un volto completamente opposto: questa volta gli errori arrivano dalle due retroguardie delineandosi come decisivi da ambedue le parti. La contesa si sblocca al 63′: indecisione di Massimino, che non spazza via la sfera, e Ferrato ne approfitta in allungo non lasciando scampo a Ghioc. Dopo appena quattro minuti Mele lascia partire un cross pericoloso sul secondo palo su cui si avventa in tuffo Alborghetti, che di testa fa 0 a 2. Gara che a questo punto sembra in discesa per le ospiti, che con due fiammate hanno costruito il doppio vantaggio. Nemmeno il tempo di pensare di gestire quest'ultimo che arriva però l'episodio che riporta in partita le rossoverdi. Al 71′, al termine di una lunga manovra, il pallone arriva invece quasi per caso a Tarantino. Zanoletti tenta l'anticipo da dietro, sicura di aver centrato il pallone. L'arbitro però giudica l’intervento del capitano falloso e indica il dischetto. Dagli undici metri Vigliucci non sbaglia. Poco meno di cinque minuti dopo, cross proprio dell'autrice dell'1-2 dalla corsia mancina su cui la retroguardia scaligera non è reattiva. Pallone che, infatti, viene prima deviato da Tarantino e poi messo in rete da pochi passi da Fusar Poli. Il 2 a 2 è una doccia fredda per il Chievo, che subisce inevitabilmente lo smacco anche dla punto di vista psicologico. La Ternana riesce addirittura a ribaltarla nei minuti di recupero: Kiem perde un pallone sanguinoso non calcolando bene un rimbalzo dopo una rimessa laterale, favorendo l'azione di Fusar Poli. Quest'ultima serve Salvatori Rinaldi, che indisturbata sigla il definitivo 3 a 2.

Un finale amaro per il Chievo, che lascia un po' di rabbia che non resta che trasformare in energia positiva in vista dell'ultimo match del 2022: allo stadio Olivieri la formazione gialloblù andrà alla ricerca del riscatto nella sfida con il Ravenna.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

TERNANA FEMMINILE - CHIEVOVERONA WOMEN 3-2 (0-0)

Reti: 63′ Ferrato (C), 67′ Alborghetti (C), 71′ rig. Vigliucci (T), 75′ Fusar Poli (T), Salvatori Rinaldi (T)

Ternana Femminile: Ghioc, Di Criscio, Pacioni, Massimino, Capitanelli (73′ Lombardo); Fusar Poli, Vigliucci, Labate, Torres Pallares; Salvatori Rinaldi, Spyridonidou (60′ Tarantino). A disp.: Sacco, De Bona, Lombardo, Imprezzabile, Labianca, Aldini, Tarantino, Paparella, Santoro. All.: Fabio Melillo

ChievoVerona Women: Bettineschi, Mele, Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Puglisi (80′ Caneo), Kiem, Tardini; Massa (73′ Dallagiacoma), Ferrato (90′ Willis), Alborghetti (90′ Ventura). A disp.: Sargenti, Ventura, Boglioni, Tunoaia, Scuratti, Dallagiacoma, Willis, Salaorni, Caneo. All.: Giacomo Venturi

Ammonite: Zanoletti (C), Kiem (C)