Il Cadidavid festeggia novant'anni di calcio biancoblù: una storia partita nel lontano 1932

Con l'avvento del 2022, l'A.C.D. Cadidavid ha voluto festeggiare i novant'anni di una storia iniziata molto lontano dai tempi nostri.

Un anniversario da ricordare tra emozioni e successi sportivi, per una famiglia, quella biancoblù, da sempre protagonista nel calcio veronese. Una storia calcistica, quella del paese, iniziata però cinque anni prima, nel 1927, quando undici pionieri, alcuni fieri e altri più timidi, avevano dato inizio ad un qualcosa ricordato oggi per l'occasione, quasi che il tempo non fosse passato, quasi che il calcio fosse sempre lo stesso. Undici ragazzi di Ca' di David, che al tempo avevano pensato ad un nome particolare per la loro squadra, Unione Sportiva Olindo Raggi, in ricordo dell'omonimo campione delle due ruote deceduto in un tragico incidente. La storia racconta anche che le prime maglie scelte fossero granata, anche se altri le ricordano bianconere, e che si giocasse vicino alla chiesa per facilità nel disegnare le porte. Tra le particolarità del tempo, tutti i ragazzi all'altezza del collo avevano un laccio bianco a chiusura della maglia, e alcuni indossavano un berretto al contrario, per tenere certamente all'indietro i capelli ma anche un po' per moda.

Ma la storia della società calcistica Cadidavid iniziò ufficialmente nel 1932, quando la squadra cambiò il suo nome in Unione Sportiva Cadidavid, cominciando a giocare le proprie partite al campo "Terruzzi", poi al campo parrocchiale, indossando per la prima volta la maglia biancoblù. Due colori di una casacca ancora oggi orgoglio e simbolo di una società sportiva che proseguirà in una storia da celebrare, anno dopo anno, fino a che il calcio avrà vita.