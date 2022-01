Dilettanti, circola un comunicato di ulteriore rinvio dei campionati. Il Comitato Regionale Veneto: «Documento falso!»

In queste ore sta circolando in rete, e in particolare attraverso WhatsApp, un presunto Comunicato Stampa del CR Veneto in cui viene annunciato il rinvio della ripresa delle attività agonistiche, prevista per il prossimo 30 gennaio.

Il Consiglio Direttivo del CRV ha sottolineato, tramite i propri canali, che si tratta di un documento falso e che nessuna decisione in merito ad ulteriori rinvii è stata ancora presa. Il Presidente Ruzza e tutto il Consiglio Direttivo hanno desiderato esprimere con forza la propria condanna per questa grave contraffazione, mirata unicamente a destabilizzare il calcio veneto in un momento già di per sé molto delicato e complesso.

L'ente territoriale, inoltre, ha precisato che nelle prossime ore saranno svolti tutti gli accertamenti necessari per verificare la provenienza del documento e prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti degli autori.