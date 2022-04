Atalanta - Hellas Verona, le probabili formazioni | Torna tra i titolari il recuperato Barak

Pasquetta sul campo per Atalanta ed Hellas Verona, pronte a sfidarsi all'insegna del calcio propositivo.

Gasperini e Tudor, come hanno dimostrato nel corso del campionato, sono due allenatori che amano pressing e gioco propositivo: si preannuncia una partita che verrà ben disputata da entrambe le formazioni. La Dea arriva dall'eliminazione in Europa League per mano del Lipsia, una delusione che vuole subito provare a smaltire. I gialloblù, d'altra parte, sono reduci dalla sconfitta di San Siro con l'Inter e puntano al colpo esterno con un'altra big del campionato, che ultimamente non sta brillando come in altri momenti passati. Alcuni dubbi per i bergamaschi dopo le fatiche di coppa, mentre sul lato scaligero la notizia principale è data dal rientro di Barak, pronto a riprendersi il suo posto sulla trequarti. Fischio d'inizio al Gewiss Stadium alle ore 21 di domani, lunedì 18 aprile.

I PRECEDENTI - Sono 43 i precedenti in Serie A tra Atalanta e Hellas Verona: 18 i successi per i nerazzurri, 11 per i gialloblù. Completano il parziale 14 pareggi. Il risultato più frequente nel massimo campionato è l'1-1. Sono nove, infatti, i match terminati con questo punteggio: il più recente è del luglio 2020, quando alla rete scaligera di Pessina rispose Zapata per i bergamaschi. L'ultimo precedente disputato a Bergamo nel girone di ritorno - datato 19 aprile 2014 - sorride al Verona: 2-1 per i gialloblù nell'occasione, grazie alle reti di Donati e Toni.

QUI ATALANTA - I nerazzurri sono reduci dal ko contro il Lipsia e la conseguente eliminazione dall'Europa League. Per la sfida contro i gialloblù, Gasperini non avrà a disposizione gli infortunati Toloi e Maehle, quindi davanti a Musso dovrebbero esserci Djimsiti, Demiral e Palomino. A centrocampo, l'ex Pessina insidia Freuler, in via di recupero da alcuni problemi muscolari. In cabina di regia spazio a De Roon, sugli esterni Hateboer e Zappacosta. Davanti cerca conferma Zapata, ma resta da valutare la sua tenuta fisica dopo le fatiche di coppa: potrebbe ritrovare così una maglia da titolare Muriel, che potrebbe eventualmente essere affiancato a Malinovskyi per il ruolo di trequartista (restano tuttavia valide le alternative Pasalic e Koopmeiners).

QUI HELLAS VERONA - Come confermato dallo stesso Tudor, Barak è pienamente recuperato ed è finalmente pronto a riprendersi il posto da titolare sulla trequarti, scalzando così il suo recente sostituto Bessa. Per il resto, squadra di San Siro riconfermata, dalla difesa all'attacco. Così il tecnico croato in conferenza stampa: «Che gara ci aspetta? Una partita contro una squadra forte, una 'big' della Serie A, che da quando ha questo allenatore ha una costanza di rendimento e di prestazioni incredibile. In Europa League contro il Lipsia hanno avuto anche tanta sfortuna, avrebbero meritato di più. Gasperini è un tecnico che, come tutti gli allenatori 'top', sa essere di ispirazione per gli altri. La gara di Milano? Contro l'Inter siamo stati capaci, nel secondo tempo, di giocare alla pari dopo una prima frazione dove è venuta fuori la grande motivazione dei nerazzurri, aiutata da qualche errore di troppo da parte nostra. Ma quel primo tempo può averci fatto bene, aiutandoci a ritrovare la giusta concentrazione nella ripresa: ripartiamo da lì. Come sta la squadra? Sono molto contento dei miei, di come è stata approcciata e vissuta questa stagione. Veloso? È tornato ad allenarsi con la squadra e sono felice anche abbia rinnovato il proprio contratto perché il suo peso nello spogliatoio, la sua cultura del lavoro, in questo triennio sono stati fondamentali. E può ancora dare molto come giocatore. Barak? È stato sfortunato nel girone di ritorno a livello fisico, ma ora sta bene e ha fatto tutta la settimana in gruppo. È un giocatore chiave da quando è arrivato a Verona due anni fa, saprà certamente darci una mano nelle gare che ci restano. Chi non ci sarà? Coppola, alle prese con un problema alla caviglia. Dawidowicz invece potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana, e mi farebbe molto piacere».

ARBITRO - Marco Piccinini di Forlì

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Zappacosta; Malinovskyi, Muriel; Zapata.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.