Hellas, la Curva Sud invita i tifosi a Bergamo nel ricordo di Mascetti. Critiche alla società: «Superficiale e incapace»

La Curva Sud dell'Hellas Verona, tramite un comunicato, ha voluto mandare un forte messaggio prima della partita in programma a Pasquetta contro l'Atalanta.

Per commemorare Emiliano Mascetti, la principale rappresentanza della tifoseria gialloblù ha invitato tutti i sostenitori a partecipare alla trasferta di Bergamo per una simbolica sciarpata in ricordo della bandiera scaligera.

Non sono poi mancate, all'interno del testo, le critiche per come ha agito la società dopo la scomparsa dell'ex capitano e dirigente. Si legge infatti: «La brutta figura delle "fasce dimenticate in hotel", il "Chicco Mascetti", o il "non sappiamo cosa, ma qualcosa ci inventeremo", in riferimento al ricordo di una leggenda testimoniano una superficialità e un'incapacità comunicativa incredibile ed imbarazzante».

Di seguito si riporta il comunicato completo.