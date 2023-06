Parte a luglio la Futsal Summer Cup allo Sporting Club di Verona

Il prossimo luglio vedrà debuttare la prima Futsal Summer Cup. Il torneo avrà inizio il 3 luglio e sarà protagonista fino alla serata della finalissima del 29 luglio negli impianti sportivi dello Sporting Club Verona.

Le squadre che scenderanno in campo sono 15 e giocheranno in 11 serate a partire dalle 20.

Futsal Summer Cup non sarà solo un torneo di calcio a 5 ma anche un punto di aggregazione per giovani e meno giovani che si incontreranno a bordo campo per sostenere i propri amici o per sorseggiare qualcosa di fresco seduti attorno ai campetti.