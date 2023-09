Supercoppa LNP, si chiude con la sconfitta in Semifinale l'avventura della Tezenis Verona

La Tezenis Verona chiude l’avventura in Supercoppa LNP con la sconfitta in Semifinale contro Trapani Shark per 82-62 con i siciliani che accedono alla finale in programma domenica.

Una Supercoppa che ha accompagnato la squadra gialloblu nel percorso di avvicinamento al campionato 2023-2024, registrando tre vittorie (Vigevano, Orzinuovi e Forlì) e una sconfitta (Trapani), senza mai alterare il programma di lavoro della preseason.

LA PARTITA

Semifinale segnata già dal primo quarto con Trapani avanti di 9 punti dopo i primi 10 minuti di gioco. Vantaggio che si allarga fino al +20, mai scalfino dalla Tezenis che si avvicina fino al -13 nell’ultimo quarto senza però impensierire gli avversari.

Udom schiaccia al primo possesso della Tezenis Verona che subito dopo, però, incassa il primo break della gara. Trapani allunga con Notae e Mobio (2-6). Verona mette insieme 9 punti nei primi 5 minuti (5 Devoe, 2 Esposito, 2 Udom) con Trapani che allunga in menira decisa fino al +9 anche grazie alle ottime percentuali dalla lunga distanza (4/6) fino al 18-9. Si chiude con il canestro di Marini che appoggia il 22-13.



Inizio del secondo quarto equilibrato. I primi due minuti non fanno registrare scossoni; Imbrò trova la via del canestro dalla lunga distanza, Bartoli controbatte appoggiando da sotto (28-17). Coach Ramagli chiama time out ma al rientro in campo è ancora Trapani ad allungare con i punti di Mian e Pullazi toccando il +20. Verona mette 5 punti consecutivi, Devoe e Penna, senza però riuscire a spostare l’equilibrio del match. Si chiude sul 47-30.



Due squilli dalla lunga distanza, infiammano Trapani ad inizio del terzo quarto (53-32). Il quarto si sviluppa a ritmi più lenti rispetto ai precedenti due. Si alza il ritmo solamente negli ultimi tre minuti, quando Verona trova tre canestri consecutivi dall’area (63-42) senza però riuscire a ritoccare lo svantaggio di 20 punti. Si chiude sul 65-45.

Ultimo quarto con Verona che prova a ricucire lo strappo.

Trapani cala di intensità, la Tezenis è più costante. Con i canestri di Stefanelli e Bartoli torna sul -13 (69-56), qui però Notae trova due triple consecutive che valgono il 77-58. Gara senza scossoni nel finale, finisce 82-62.

IL TABELLINO

Trapani Shark: J.d. Notae 21 (3/5, 4/9), Pierpaolo Marini 20 (5/10, 2/5), Rei Pullazi 13 (2/4, 2/4), Joseph yantchoue Mobio 10 (2/4, 2/2), Fabio Mian 9 (3/3, 1/3), Andrea Renzi 5 (1/2, 1/4), Matteo Imbro 4 (0/0, 1/3), Yancarlos Rodriguez 0 (0/2, 0/3), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Pierpaolo Marini, Joseph yantchoue Mobio 5) - Assist: 12 (J.d. Notae 6)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 15 (2/5, 1/5), Ethan Esposito 11 (4/5, 0/2), Kamari Murphy 8 (2/5, 0/0), Lorenzo Penna 8 (1/3, 2/5), Vittorio Bartoli 8 (4/5, 0/1), Giulio Gazzotti 4 (2/2, 0/1), Liam Udom 3 (1/1, 0/3), Francesco Stefanelli 3 (0/3, 1/3), Federico Massone 2 (1/3, 0/4), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 26 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Kamari Murphy 9) - Assist: 12 (Francesco Stefanelli 4)