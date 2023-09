Supercoppa LNP, Tezenis Verona contro Forlì vittoria e Final Four all'ultimo secondo

La Tezenis Verona vince all’ultimo respiro i quarti di finale di Supercoppa contro l’Unieuro Forlì. 85-84 il punteggio finale al Pala AGSM Aim al termine di una gara che ha visto la Tezenis allungare nell’ultimo quarto fino al +15 nell’ultimo quarto, 80-65 a poco meno di 5 minuti dalla fine. Lì il parziale degli ospiti che riapre la partita in un finale che vede l’Unieuro addirittura passare a condurre. Sulla sirena la tripla di Udom che chiude il match a favore di Verona e lancia i gialloblù alla Final Four in programma a Montecatini il prossimo weekend. La Tezenis scenderà in campo sabato alle ore 16:15 contro Trapani.

COACH RAMAGLI, IL COMMENTO AL TERMINE DELLA GARA

Coach Ramagli, al termine della gara, ha commentato: “Vedo una squadra, la nostra, che tira 15 su 21 ai liberi. Che prende 12 rimbalzi in attacco ma fa zero punti dal rimbalzo in attacco. Vedo una squadra che fa 11 palle perse ma 6 di queste sono nell’ultimo quarto, vedo una squadra che sull’80-65 con quattro minuti e mezzo da giocare non chiude la partita. Noi abbiamo giocato una partita eccellente ma una squadra come la nostra deve imparare che una partita così si vincono, si chiudono e non si perdono. Siccome giochiamo una partita di qualità, va concretizzata con una vittoria chiara, non con un tiro negli ultimi secondi. Questa è la lezione che ci portiamo a casa. In virtù di questo la mia opinione è che sarebbe stato meglio perderla questa partita, perché le sconfitte ti rimangono di più nella testa. Detto questo la prestazione è stata eccellente”.

LA PARTITA

Forlì inizia la gara con un break di 0-5 (Allen e Valentini); Verona lavora con pazienza nonostante le difficoltà in attacco. Murphy, con una spettacolare schiacciata, mette i primi punti e Devoe trova il pareggio (5-5). Gara equilibrata che gira dalla parte della Tezenis con il gioco da quattro punti di Udom che porta i gialloblù avanti 13-11, vantaggio che rimane invariato fino alla fine quando, con i due liberi di Bartoli, si chiude sul 18-16.

L’assist di Massone lancia Bartoli a schiacciare per il 20-16; la Tezenis prova a scappare, Forlì rimane in scia e a metà quarto il distacco è di tre punti (26-23). Verona alza l’intensità nelle due metà campo e scappa in maniera decisa. Arriva sul +11 (37-26) con punti suddivisi tra Stefanelli, Massone Esposito e Udom. Il primo tempo si chiude con il +8 della Tezenis, avanti sul 41-33 all’intervallo lungo.

Forlì risponde con un grande inizio di secondo tempo. Trascinati da Valentini recuperano punto su punto, con Verona che mette insieme 8 punti in sei minuti e mezzo contro i 16 degli ospiti. Il pareggio arriva sul 49-49 ma subito dopo Esposito mette la tripla del nuovo +3 gialloblù. La palla rubata di Stefanelli e il contropiede di Massone segnano il nuovo allungo di Verona (58-53) che viaggia con intensità e nel finale, con il gioco da 4 punti di Gajic, chiude sul 63-54.

Allen da una parte e Penna dall’altra infiammano l’ultimo quarto (68-59). Forlì prova a rimanere in corsa ma l’intensità della Tezenis è determinante. Con i canestri di Devoe, quello di Penna e il contropiede di Gazzotti, i gialloblù volano sull’80-65. Forlì mette in campo le ultime energie, prova a rientrare complici le due palle perse consecutive della Tezenis. La tripla di Valentini segna l’80-75, poi arriva quella di Cinciarini. L’Unieuro ci crede, Valentini colpisce ancora e riporta definitivamente sotto i suoi (82-81) a 40 secondi dalla fine. La palla persa di Penna regala il nuovo possesso a Forlì che con Valentini va in lunetta e trova il sorpasso (82-83) con un parziale di 2-18. Ancora Valentini mette un libero ma all’ultimo istante la tripla di Udom vale la qualificazione alla Final Four.

IL TABELLINO

Tezenis Verona – Unieuro Forlì 85-84

Tezenis Verona: Stefanelli 7, Gajic 6, Gazzotti 6, Devoe 11, Esposito 11, Murphy 7, Massone 7, Penna 5, Udom 14, Bartoli 11. All. Ramagli

Unieuro Forlì: Allen 18, Cinciarini 8, Valentini 29, Zampini 3, Tassone, Johnson ne, Pascolo, Zilli 4, Munari ne, Zilio ne, Radonjic 15. All. Martino.