Serie A2, la Tezenis Verona presenta due colpi del mercato estivo

Conferenza stampa di presentazione di Federico Massone e Francesco Stefanelli in casa Tezenis Verona. Mercoledì mattina, dopo la vittoria esterna sul campo di Vigevano conquistata martedì sera, i due giocatori con il Vicepresidente Giorgio Pedrollo hanno incontrato la stampa al Pala AGSM AIM.

Giorgio Pedrollo ha introdotto l’incontro con i media ricordando la tragica scomparsa di Cristen Onohio, giovanissimo giocatore della Cestistica Verona che con la maglia della Tezenis Verona lo scorso anno aveva effettuato un torneo Under 13.

Introducendo i giocatori, Pedrollo ha dichiarato: “Massone è un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Playmaker che ha ancora grandi margini di crescita per il futuro, ha accettato un progetto ben preciso come il nostro inserendosi in un gruppo di giocatori che hanno grande voglia di migliorarsi e di mettersi a disposizione. Stefanelli è un atleta con caratteristiche tecniche notevoli, che è all’apice della sua maturità. Ha talento e versatilità, in campo ha grande facilità di trovare la via del canestro. Vedo già una bella armonia ed amalgama nella squadra che si tramuta, come già visto a Vigevano, in una intensità difensiva molto importante”.

Massone, successivamente, ha commentato: “Sono molto contento di essere a Verona. Ho fatto un’esperienza positiva a Trapani giocando però un campionato diverso rispetto a quello che ci si aspetta qui a Verona in una società ambiziosa. Credo sia lo step giusto da fare dopo gli scorsi campionati. Questo primo periodo di preparazione abbiamo alzato subito i ritmi e i carichi, sia a livello fisico che in campo, cercando di costruire fin da subito un’identità di squadra. La prima partita Supercoppa è stata difficile da approcciare per diversi aspetti, sia dal punto di vista mentale che tecnico, ma l’importante era vincere; ora ci avviciniamo al primo appuntamento in casa, venerdì, e finalmente potremo abbracciare i nostri tifosi. L’obiettivo sarà quello di confermare alcune cose che abbiamo già visto e di metterne in campo altre che ancora non abbiamo fatto vedere”.

Stefanelli, poi, ha aggiunto: “Quest’estate non ho avuto dubbi sulla scelta, soprattutto anche per la presenza dell’allenatore che ha dimostrato di essere un coach di grande qualità insieme ad una società storica e ben organizzata. Avere le idee ben chiare fa la differenza nel lavoro per spingersi oltre le proprie possibilità senza avere dei limiti. Nella prima partita di Supercoppa, in parte ci siamo comportati molto bene e abbiamo iniziato con una vittoria che, come dice il nostro coach, essendo tale va festeggiata. Venerdì giocheremo la seconda partita, la prima davanti ai nostri tifosi che aspettiamo al Palazzetto”.