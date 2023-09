Serie A2, è subito Tezenis: espugnato il parquet di Cividale

Vittoria a Cividale nella prima giornata di campionato per la Tezenis Verona. Verona sbanca il PalaGesteco con il punteggio di 66 a 72.

Una gara dal grande equilibrio nei primi due quarti con Verona che prova a scappare nel secondo quarto (vantaggio di 5 punti) salvo poi essere ripresa e superata prima della sirena per l’intervallo lungo. Secondo tempo che vede le due squadre protagonisti di diversi break, tutti annalluti. Nell’ultimo periodo lo strappo definitivo della Tezenis che in pochi minuti mette insieme un vantaggio di 10 punti, annullando ripetutamente l’attacco di Cividale. Verona vince e conquista i primi 2 punti per la propria classifica.

La Tezenis ha affrontato il primo appuntamento della stagione senza il playmaker Lorenzo Penna, fermato da un attacco influenzale; coach Ramagli ha proposto il quintetto con Massone, Devoe, Udom, Esposito e Murphy.

La Tezenis parte subito forte. Dopo il canestro di Murphy in apertura, allunga in maniera decisa. Due palle consecutive rubate e i gialloblù di coach Ramagli scappano fino al 2 a 10 dopo appena 3 minuti di gioco. Verona mantiene il solido vantaggio fino a metà parziale quando Cividale rientra grazie alle due triple consecutive di Redivo (11-13). I padroni di casa riprendono fiato e con Rota pareggiano sul 15-15; poco dopo arriva il primo vantaggio Gesteco con Berti che appoggia il +2 e costringe Ramagli al time out. Finale punto a punto, si chiude sul 17 pari.

Primi due minuti senza canestri nel secondo quarto. A mettere il primo è Redivo, subito dopo seguito da Stefanelli (19-19). Verona alza l’intensità in difesa, ferma per due volte l’attacco di Cividale e si prende punti importanti con Gazzotti ed Esposito (19-24). La Tezenis non trova più la via del canestro, Cividale recupera e sorpassa i gialloblù fino al 26-24; la gara torna ad essere equilibrata, la Tezenis si sblocca con Devoe ed Esposito ma il punteggio rimane in equilibrio. Il primo tempo lo chiude avanti Cividale sul 31-29.

La Gesteco confeziona l’allungo in apertura di secondo tempo trascinata da Redivo. Arriva sul 34-29, massimo vantaggio, ma è qui che Verona cambia marcia e recupera azione dopo azione. Murphy prima firma il sorpasso e poi l’allungo con il 37-40. La difesa della Tezenis torna a produrre intensità e in attacco i gialloblù ritrovano ritmo e fiducia. Con Devoe la Tezenis torva il massimo vantaggio sul 41-47 a poco più di tre minuti dal termine. Ancora una volta Cividale riesce a recuperare con grande forza. Nei tre minuti rimanenti la gara torna in equilibrio con il quarto che si chiude in parità sul 52-52.

Gajic apre l’ultimo quarto appoggiando da sotto. Verona ferma più volte l’attacco di Cividale e colpisce con Stefanelli, Devoe e Gajic scappando in pochi minuti sul +10 (52-62). E’ il break che spacca la partita; Cividale non riesce più a rientrare, Verona gestisce al meglio il vantaggio. Si chiude sul 66-72.

COACH RAMAGLI IL COMMENTO AL TERMINE DELLA GARA



Al termine della gara contro Cividale, coach Ramagli ha commentato: “La prima cosa è il piacere di condividere una festa. Non succede quasi mai vedere finita la partita 100 bambini in campo a giocare e fuori dal palazzetto 1500 persone che mangiano. Questo fa bene alla pallacanestro, cioè condividere la festa con la gente che si diverte, partecipa e vede la partita. La partita? Mi aspettavo esattamente questa. E’ una squadra che non molla mai, quando abbiamo preso un piccolo vantaggio non siamo mai riusciti a tenerlo. Nel primo tempo siamo stati davvero poco stabili mentre nel secondo la tenuta difensiva e il controllo dei rimbalzi hanno fatto la differenza contro una squadra che qui renderà la vita difficilissima a tutti perché gioca con l’anima e con il cuore”.

IL TABELLINO

UEB Gesteco Cividale - Tezenis Verona 66-72 (17-17, 14-12, 21-23, 14-20)



UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 25 (3/9, 5/9), Martino Mastellari 13 (1/4, 3/5), Giacomo Dell'agnello 11 (4/5, 0/3), Eugenio Rota 6 (2/6, 0/6), Matteo Berti 4 (2/5, 0/0), Gabriele Miani 3 (1/4, 0/1), Saverio Bartoli 2 (1/1, 0/1), NicolÒ Isotta 2 (1/3, 0/1), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/0), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0), Hadim Balde 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Matteo Berti 8) - Assist: 13 (Eugenio Rota 3)



Tezenis Verona: Ethan Esposito 15 (7/9, 0/1), Gabe Devoe 13 (4/8, 1/2), Kamari Murphy 11 (4/7, 0/0), Federico Massone 9 (3/4, 1/3), Francesco Stefanelli 9 (2/4, 1/5), Nemanja Gajic 7 (2/2, 1/3), Liam Udom 5 (2/6, 0/3), Giulio Gazzotti 3 (0/1, 1/1), Vittorio Bartoli 0 (0/0, 0/1), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 17 - Rimbalzi: 42 14 + 28 (Kamari Murphy 10) - Assist: 15 (Gabe Devoe 5)