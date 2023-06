All'At Verona, il 27esimo Memorial Donini va al tennista di casa Nicolò Pozzani

Concluso all'At Verona il 27esimo Memorial Donini, open di tennis maschile e femminile con premio in denaro di 3mila euro. Diretto da Giulia Meruzzi con la supervisione di Nicola Righetti, il torneo ha avuto 166 atleti.

Nel maschile si è imposto Nicolò Pozzani con perentorio 6/1 6/1 su Andrea Melisi della Canottieri Baldesio di Cremona. Per il giocatore di casa, 4 vittorie nel tabellone principale. Terzi posti per il bassanese Francesco Salviato e per il vicentino Pietro Romeo Scomparin. Ottima l’intera prestazione del veronese Leonardo Morandini del San Floriano che dopo aver guadagnato il pass per il tabellone principale e aver vinto due partite scottanti, è andato ad insidiare giocatori di categoria superiore.

Nel femminile la trevigiana Francesca Covi con tessera del Green Garden di Mestre anche lei con 4 vittorie si è aggiudicata il primo posto nel torneo. L’ultima a resisterle è stata Noemi Maines, under 18 dell’Ata Battisti. Terze piazze per Sveva Zerpelloni dello Scaligero e per la nuova stella di casa, Giuliana Slovena Ciangherotti Drpic che si è resa protagonista anch’essa con 4 vittorie.

Ancora in corso alcuni tornei. Fino al 6 luglio si gioca la 45esima edizione del Memorial Bobo Brunetto a Villafranca, torneo di seconda categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni e il montepremi è 3mila euro. Fino al 16 luglio a Villa San Bartolomea c'è un torneo maschile. Fino al 16 luglio al Garda torneo di quarta categoria maschile e femminile, con 107 i giocatori in lizza diretti da Andrea Toscani con la supervisione di Mauro Ceriello. Fino al 9 luglio a Castelnuovo del Garda settimo torneo giovanile dai 10 ai 14 anni diretto da Andrea Cardinali con la supervisione di Azor Leoncini e 90 giovani a confronto.

E nel Veronese ci sono ancora tornei con iscrizioni aperte. A Bardolino dal 5 al 19 luglio c'è l'open Trofeo Autosilver con 6mila euro di montepremi. Iscrizioni entro le 12 del 3 luglio. Dirige Renzo Emanuelli con la supervisione di Nicola Spaviero. Già oltre 100 i giocatori iscritti. Dal 7 al 18 luglio a Cerea, torneo di terza categoria maschile e femminile di singolari e doppi, con tabelloni azzurro, rosa e doppio misto. Dirige Andrea Tieni con la supervisione di Simonetta Boscaro. Iscrizioni entro le 12 del 3 luglio. A Dossobuono torneo giovanile young boys Panathlon per giocatori dai 10 ai 16 anni. Kermesse diretta da Arianna Tonoli e la supervisione di Davide Aurenghi, iscrizioni entro le 12 del 5 luglio. A Bussolengo dal 13 al 24 luglio torneo di terza categoria maschile e femminile. Competizione diretta da Nicola Oliboni coordinato da Mauro Ceriello. A Bovolone dal 13 al 23 luglio torneo giovanile memorial Bordogna per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 dell'11 luglio. A San Floriano di San Pietro in Cariano dal 17 al 30 luglio torneo di terza categoria maschile e femminile Trofeo Valteco, iscrizioni entro le 12 del 15 luglio. A San Giovanni Lupatoto dal 21 luglio all'1 agoto torneo di seconda categoria maschile e femminile diretto da Alessandro Caloi. Iscrizioni entro le ore 12 del 19 luglio.