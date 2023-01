La macchina organizzativa è partita: aperte le iscrizioni alla prossima Verona Marathon

Sono ancora nell’aria le emozioni di 21a Hoka Verona Marathon, 8a Zero Wind Cangrande Half Marathon e Avesani Last 10k, gara in cui 7 mila runner sono stati accolti da una Verona vestita di un bellissimo sole e tanta energia.

Mentre fervono i lavori per la 16a Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run 10k, competitiva e non competitiva, in programma tra il 12 febbraio, la macchina organizzativa di Gaac 2007 Veronamarathon Asd riparte con la programmazione della 22a Verona Marathon, al via domenica 19 novembre insieme alle ormai tradizionali Cangrande Half Marathon e Last 10k. Le iscrizioni infatti sono aperte dal giorno dell'Epifania.

VERONA MARATHON – La manifestazione è insignita da anni dell’onorificenza Silver Label Fidal ed è iscritta all’interno del calendario internazionale di World Athletics e di Aims, l’associazione mondiale delle corse e maratone su strada. Da ormai sei anni,la Maratona di Verona può anche fregiarsi dell’onorificenza concessa dalla Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO che ha iscritto Verona nel suo Patrimonio Mondiale. Spettacolare la partenza da Piazza Bra sotto gli occhi dell’Arena, le immagini dal drone di cinquanta giorni fa in una splendida giornata dal cielo azzurro e limpido sono andate in tutto il mondo. Verona Marathon ha quest’anno una marcia in più grazie all’assegnazione da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera del Campionato Italiano di Maratona Assoluto e Master, una kermesse che ritorna ancora sulle strade scaligere esattamente dopo sei anni e che permetterà di vedere al via l’intero popolo dei più forti maratoneti italiani.

«Non vediamo l’ora del prossimo 19 novembre quando nella nostra Verona vi sarà questo Campionato Italiano Fidal Assoluto e Master per la città di Verona – fa sapere Stefano Stanzial Presidente di Gaac 2007 Veronamarathon asd -. Desidero ringraziare il presidente Fidal Stefano Mei nonché tutto il consiglio federale che ha approvato la nostra richiesta. È il giusto riconoscimento degli sforzi e della passione dei nostri 600 volontari che ogni anno senza indugi si mettono a disposizione e consentono all’evento di svolgersi. È altresì il riconoscimento alla nostra amata città di Verona e ai veronesi, persone da sempre amanti del grande sport. Verona con i propri monumenti, la propria storicità, la propria bellezza sarà pronta ad accogliere le circa 10 mila persone provenienti oltre che da tutta Italia anche da tutto il mondo per correre una delle tre distanze di corsa previste».

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte dal 6 gennaio, con quota agevolata a 30 euro fino al 16 gennaio. Iscrizioni in combinata con la Giulietta&Romeo Half Marathon del 12 febbraio a 69 euro.