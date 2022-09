Aperte le iscrizioni della Avesani Monument Run 10k: il 12 febbraio si corre su un percorso ricco di storia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Sono trascorsi quattro mesi dalla 15^ Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run 10k dello scorso 1 maggio quando la città dell’amore ha visto sfilare 4mila runner carichi di allegria alla conquista delle strade scaligere. Un migliaio i runner impegnati nella Avesani Monument Run 10 km, un percorso più breve che permette di assaporare le bellezze artistiche e storiche della città ma che lascia il giusto spazio alla velocità per quanti volessero mettersi alla prova.

MONUMENT RUN – Gaac 2007 Veronamarathon Asd è al lavoro per organizzare con la consueta professionalità la Avesani Monument Run 10 k, aperta sia in modalità competitiva che non competitiva, per domenica 12 febbraio 2023, data che la riporta nel consueto weekend dedicato alla festa degli innamorati, quello di San Valentino. La manifestazione si svolge in contemporanea con la 16^ Giulietta&Romeo Half Marathon permettendo a tutti di scegliere la propria distanza correndo o camminando.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito. Cambio quota al raggiungimento di un determinato numero di iscritti. Fino al 15 settembre è possibile approfittare della promo SUMMER END ed iscriversi ad uno degli eventi del 20 Novembre, Verona marathon/Cangrande Half Marathon/Last 10 km, in combinata con la 16^ Giulietta&Romeo Half Marathon con una quota speciale.

LE ALTRE GARE – Gaac 2007 Veronamarathon ASD è al lavoro per l’organizzazione della 21^ Verona Marathon di domenica 20 Novembre, evento che vede in concomitanza la 8^ Zero Wind Cangrande Half Marathon e la Avesani Last 10k competitiva e non competitiva.