Aperte le iscrizioni per la Giulietta&Romeo Half Marathon con promo speciale

L'estate non ferma il lavoro di Verona Marathon, ente che organizza la 16esima Giulietta&Romeo Half Marathon, iconica mezza maratona di Verona, che dopo due anni in cui si è svolta in tarda primavera, viene riprogrammata nella data tradizionale, quella di domenica 12 febbraio 2023, nel weekend di San Valentino.

La pista dello stadio Bentegodi per il grande arrivo, l'Arena e Piazza Bra, Piazza Erbe e i Lungadige, tante le emozioni nel correre a Verona. Come tante sono state le emozioni dell’ultima edizione, quando il vincitore ha sfiorato di andare sotto l’ora. Entusiasmi ancora vivi che alimentano la voglia degli organizzatori di confermare gli alti standard organizzativi d’eccellenza che hanno permesso all’evento di qualificarsi ormai da tanti anni come evento Gold Label Fidal.

Da oggi, 18 luglio, sono aperte le iscrizioni e fino al 31 luglio è attiva la promo speciale per i primi 500 iscritti che potranno così approfittare della tariffa agevolata ed iscriversi alla quota di 25 euro al posto di 30 euro. In sede d’iscrizione, è necessario inserire il codice: 2023GRHM25. Le iscrizioni sono aperte sul sito e, come da tradizione, il cambio quota avverrà al raggiungimento di un determinato numero di iscritti.

Verona Marathon ha da sempre l’obiettivo di trasformare l’evento in un’occasione di festa del podismo per l’intera città. Per questo, accanto alla manifestazione principale è confermata la Monument Run di 10 chilometri sia in modalità competitiva che non competitiva. Quest’ultima si potrà affrontare senza necessità di tesseramento e di certificato medico agonistico. Le iscrizioni per questa distanza apriranno dopo l’estate.

E in attesa della Giulietta&Romeo Half Marathon 2023, gli organizzatori invitano tutti i runner a respirare il clima carico di emozioni degli altri eventi targati Verona Marathon partecipando alla 21esima Hoka Verona Marathon, all'ottava Zero Wind Cangrande Half Marathon e alla Last 10k competitiva e non competitiva in programma domenica 20 novembre 2022. Le iscrizioni sono aperte sempre sul sito.