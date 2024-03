Al Distretto 1 di via Poloni a Verona una nuova unità mobile di Radiologia: «Riprende un servizio essenziale per i cittadini»

Con il mese di marzo 2024, dopo un fermo d’attività di oltre tre anni, l’Ambulatorio di Radiologia del Distretto 1 Ulss 9 nella sede di Verona, in Via Poloni 1, amplia lo spettro delle attività con una nuova Unità Mobile di Radiologia di ultima generazione, recuperando una parte di Diagnostica che era stata temporaneamente sospesa, ovvero quella della Radiologia Convenzionale. Secondo quanto annunciato da una nota dell'Ulss 9, i cittadini del centro di Verona, e non solo, potranno così sottoporsi a prestazioni di radiologia convenzionale che vanno a sommarsi alle prestazioni senologiche (sia per la fascia di età di screening che in fasce differenti), alle ecografie di tutti i distretti corporei e alle densitometrie.

Tutto questo andrà a vantaggio specialmente delle persone più anziane che possono usufruire di un servizio cittadino per eseguire gli esami di primo livello, senza doversi recare negli ospedali. Dall'Ulss 9 fanno sottolineano che il sistema radiografico mobile DR, in funzione nell’Ambulatorio di Radiologia del Distretto 1 in via Poloni consente indagini di Imaging Rx di elevata qualità con maggior maneggevolezza.

La Dr.ssa Denise Signorelli, direttrice sanitaria dell'Ulss 9 Scaligera, ha commentato: «L’offerta di servizi dell’Azienda Ulss 9 si arricchisce di un nuovo apparecchio radiologico nella sede del Distretto in Via Poloni. In realtà è un ritorno, visto che il servizio mancava dal 2020, e per l’occasione viene arricchito: oltre a garantire l’accesso ai cittadini con impegnativa del Medico di Medicina Generale. Il servizio - ha aggiunto Signorelli - verrà potenziato grazie a possibili accordi con i MMG. La novità è che, in collaborazione con Associazioni del Terzo Settore che seguono persone disagiate e fragili, il servizio di RX potrà essere utilizzato per individuare precocemente determinate patologie, ad esempio quelle polmonari quali la tubercolosi, in un'ottica di prevenzione e salute pubblica».

La dr.ssa Francesca Fornasa, direttrice del Dipartimento interaziendale strutturale Diagnostica per immagini dell'Ulss 9, ha ribadito: «Riprendiamo a Verona, in via Poloni, un servizio che era stato sospeso nel primo periodo della pandemia. L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha acquisito una nuova attrezzatura, di ultima generazione, più maneggevole, che riesce ad eseguire pressoché tutti i segmenti scheletrici a beneficio della popolazione di Verona che potranno recarsi in Via Poloni a piedi o con i mezzi pubblici. La Radiologia in Via Poloni completa così la sua offerta formativa».