«La Regione non sta programmando nessun piano per la quarta dose di vaccino anti Covid. Come da norma si sta solo garantendo la quarta dose alle persone fragili e agli over 80». La precisazione arriva direttamente da Palazzo Balbi, in merito alla notizia diffusa sull'ipotetica programmazione di un ulteriore booster da parte della Regione.



«La decisione per una eventuale quarta dose per l’intera popolazione non spetta alla Regione, ma alla comunità scientifica. Non sarà certo l’istituzione regionale a scegliere di farla.È peraltro vero che, oggi come oggi, se un cittadino sano o under 80 volesse sottoporsi a una quarta dose non potrebbe farlo».