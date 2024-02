Punti Prelievo per persone fragili: convenzione stipulata tra l'Ulss 9 e tre Comuni veronesi

Continua anche nel 2024 il progetto dell’azienda Ulss 9 Scaligera di autorizzazione all’esercizio di nuovi Punti Prelievo per persone fragili nei Comuni della Provincia di Verona.

Notizia di questi giorni è la stipula delle convenzioni con le Amministrazioni di Casaleone, Villafranca di Verona e Povegliano Veronese.

«Si tratta di un progetto che abbiamo avviato come Ulss 9 insieme alle Amministrazioni Comunali e agli enti del terzo settore coinvolti, nel territorio della provincia - spiega il direttore generale dell'UIss 9 Scaligera, Pietro Girardi -. Formulato in stretta sinergia con i Comuni e i Centri Servizi per persone anziane non autosufficienti, prevede l’esecuzione di prelievi ematici per pazienti fragili, al fine di rispondere alle esigenze della comunità locale nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria. Pensato per favorire i cittadini più disagiati negli spostamenti, ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) oppure residenti nel territorio ma con difficoltà di deambulazione, è rivolto a pazienti con più di 65 anni fragili esenti da ticket per patologia oppure con fragilità sociale, pazienti senza limiti di età con riconoscimento della Legge 104/1992 con gravità, che siano residenti nel Comune dove è presente l’ambulatorio o nei Comuni limitrofi».

Successivamente al conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio, le Amministrazioni comunali e i Centri Servizi hanno stipulato appositi accordi o convenzioni con l'Ulss 9 per avviare l’erogazione del servizio e per la gestione del Punto Prelievo, in collaborazione poi con sanitari, volontari ed enti del terzo settore.

L’attività è funzionalmente in capo al Laboratorio Analisi dell’azienda sanitaria, titolare dell’autorizzazione, ed è svolta in spazi di proprietà del Comune o del Centro Servizi, che si assumono gli oneri connessi all’utilizzo dei locali, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Laboratorio Analisi garantisce l’applicazione delle procedure tecnico-operative dei prelievi ematici in fase pre e post analitica, dall’accettazione al prelievo, fino al trasporto e alla refertazione.