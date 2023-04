Salute della donna, prestazioni e consulenze gratuite negli ospedali veronesi per l'(H)Open Week di Fondazione Onda

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha comunicato che parteciperà anche quest’anno alla (H)Open Week organizzata dal 17 al 22 aprile da Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, giunta all’ottava edizione, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. In base a quanto si apprende, le unità operative degli ospedali Bollino Rosa dell’Ulss 9 offriranno «servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile».

Il programma

All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, sono in programma esami glicemici, visite ginecologiche con ecografia office, colloqui con dietista per donne in gravidanza, consulenze su benessere e gestione dello stress, visite senologiche, esami clinici strumentali delle mammelle, ecografie tiroidee, ecografie pelviche. Giovedì 20 aprile, dalle ore 14.30 è in programma un webinar dal titolo “Rivisitiamo i RAO: parliamo di appropriatezza”, mentre venerdì 21, dalle ore 14.15 alle 17.45, nell’Aula 4 - 2° piano del Fracastoro si terrà una conferenza in presenza dedicata a “La comunicazione nello screening mammografico. Il TSRM nello screening di primo livello”. Per prenotarsi a entrambi gli eventi è necessaria l’iscrizione sul portale Formazione del sito dell’Ulss 9.

All’ospedale Magalini di Villafranca sono in programma visite ginecologiche non ostetriche, visite di screening per familiarità di cancro della mammella e dell'ovaio, ecografie pelviche transvaginali, visite reumatologiche, visite uro-ginecologiche, spirometrie, visite pneumologiche, e uno sportello psicologico rivolto alle donne con disturbo d'ansia generalizzata con attacchi di panico.

All’ospedale Orlandi di Bussolengo si organizzano consulenze alimentari per donne in menopausa, spirometrie e visite pneumologiche, visite per alterazione della tiroide in gravidanza, screening neuropsicologici e colloqui di supporto psicologico per caregiver di persone con decadimento cognitivo, consulenze diabetologiche. Presso il Distretto di Domegliara, inoltre, il Centro di Salute Mentale offrirà colloqui psicologici a donne in gravidanza o post parto che affrontano difficoltà e a donne che manifestano sintomi riconducibili alla menopausa. In entrambi gli ospedali per tutta la (H)open week sarà presente un info-point con materiali informativi realizzati ad hoc per l'iniziativa.

All’ospedale Mater Salutis di Legnago verranno organizzate visite oncologiche multidisciplinari, visite ginecologiche per donne in menopausa, consulenze psicologiche e colloqui con il neurologo specialista di cefalee, mentre al all’ospedale San Biagio di Bovolone si terranno visite specialistiche fisiatriche di riabilitazione senologica. Mercoledì 19 aprile, inoltre, dalle ore 14 alle 16 nella sala riunioni del CSM di Legnago è in programma il convegno dal titolo “La maternità fragile, il disagio psichico della donna durante la gravidanza e post-partum”, a ingresso libero.

Informazioni e contatti

L’elenco completo dei servizi offerti, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito dell’Ulss 9 Scaligera e su quello del network Bollini Rosa.