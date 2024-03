Manovre salvavita nelle scuole: 1416 alunni formati nel Veronese nel 2023-2024

Proseguono gli incontri formativi sulle manovre salvavita nelle scuole del Veronese a cura della Scuola di Formazione Emergenza-Urgenza dell'UlssS 9 Scaligera, nell’ambito del progetto "Viva! Cuore Amico". Un’iniziativa formativa che ha come duplice intento sensibilizzare i giovani sull’importanza del prestare soccorso e creare una cittadinanza attiva in grado di affrontare le emergenze.

Dall’inizio dell’anno scolastico 2023-24, sono ben 1416 gli alunni formati sulle manovre salvavita negli istituti scolastici della provincia di Verona. Negli ultimi giorni, il team della Scuola di Formazione Emergenza-Urgenza, diretta dal dottor Alessandro Ortombina ha formato 70 studenti dell’ISISS M. Minghetti di Legnago, mentre giovedì è stato il turno dell’Istituto Scuola Enaip Legnago dove sono state formati altri 39 alunni.

Gli istruttori dell’Ulss 9 saranno presenti anche a Sport Expo 2024, l’evento dedicato allo sport giovanile in programma dal 15 al 17 marzo alla Fiera di Verona.

«Insegnare le manovre salvavita ai ragazzi a scuola è un’esperienza bellissima e di indubbio valore - ha commentato il dottor Ortombina – La nostra mission è quella di partire dai più giovani per divulgare la cultura del soccorso e far acquisire competenze che possono salvare molte vite, come avvenuto nel recente caso di Colognola ai Colli, e allo stesso tempo per avvicinare le nuove generazioni al mondo della Sanità e della prevenzione».