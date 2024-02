Ricevuto a Montecitorio il 14enne che ha salvato un uomo colto da infarto: «Un bell'esempio per tutti i giovani italiani»

«Una storia di coraggio e un bell'esempio per tutti i giovani italiani. Spesso sentiamo notizie di una gioventù che non si comporta sempre bene, questo invece è un esempio di larga parte della nostra gioventù, che potrà prendere un giorno le redini del Paese in maniera anche migliore di noi. Quindi, è giusto valorizzare belle storie come questa e far sentire a tutti che ci sono in giro bravi ragazzi che aiutano il prossimo».

Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la premiazione a Palazzo Montecitorio conferita a Matteo Ridolfi, il 14enne di Colognola ai Colli che il 18 febbraio, in contatto telefonico con il 118, ha salvato la vita a un passante, colto da infarto, con un massaggio cardiaco.

Il giovane ha spiegato a Fontana quanto avvenuto quella domenica, quando, «andando in bicicletta al parco per incontrare gli amici» ha sentito delle urla. «Una signora - racconta - aveva chiamato il 118 perchè il marito aveva avuto un infarto ma la signora era sotto shock e non riusciva a parlare, allora ho preso in mano la situazione e ho parlato io con l'operatore che mi ha chiesto di fare il massaggio cardiaco mentre arrivava l'ambulanza». Matteo non si è tirato indietro: «Ho detto che me la sentivo e ho fatto il massaggio per circa 15 minuti».