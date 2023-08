Joe Formaggio: «Voglio che la maggioranza dei veneti sia di pelle bianca»

Una regione dove la maggioranza dei cittadini abbia la pelle bianca. È questo il Veneto desiderato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio. Un desiderio espresso lunedì scorso, 28 agosto, durante la diretta del programma Focus di Rete Veneta. E che inevitabilmente ha fatto piovere sul consigliere vicentino le accuse di razzismo.

Nella trasmissione di Rete Veneta si stava parlando di immigrazione, argomento di grande attualità visti i numeri di migranti arrivati in Italia quest'anno e a cui è sempre più difficile garantire un'accoglienza dignitosa. E durante il dibattito, Joe Formaggio ha dichiarato: «Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che siano di pelle bianca. Posso dirlo o no? La gente a casa la pensa così». E in seguito ha anche raccontato di aver passeggiato in Viale Milano, a Vicenza, ed «ero l’unico bianco - ha detto Formaggio - non voglio vedere il Veneto con la maggioranza di cittadini di colore scuro».

Al dibattito era presente anche il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni che ha provato a ribattere ed il giorno seguente ha commentato su Facebook: «Joe Formaggio ha pronunciato delle affermazioni razziste molto pesanti relative a discriminazioni sul colore della pelle. Credo che i suoi compagni di partito, a cominciare da Meloni, dovrebbero condannare pubblicamente queste gravi e intollerabili dichiarazioni di stampo chiaramente razzista».

E le parole di Formaggio sono state condannate anche consigliere Arturo Lorenzoni, portavoce delle opposizioni in consiglio regionale: «Stigmatizzo ogni forma di razzismo, da quello apertamente dichiarato a quello strisciante, di cui è permeata una parte della cultura odierna - ha affermato Lorenzoni - Davanti ad affermazioni di stampo evidentemente discriminatorio, per di più pronunciate da un consigliere regionale in un contesto pubblico, ci induce a non voltarci dall’altra parte, facendo finta di nulla. Il colore della pelle, così come mille altre diversità che ci distinguono da persona a persona, non può e non deve diventare motivo di aggressione, né verbale, né tanto meno fisica. La cosa curiosa è che i veneti, in realtà, da millenni sono un crogiuolo di provenienze. Storicamente, abbiamo tutti i colori della pelle, questa è stata la nostra fortuna. Pure adesso c’è bisogno dell’iniziativa e dell’entusiasmo di tutti coloro che vogliono costruire prosperità, senza distinzioni ottuse sulla loro provenienza. Difendere ciecamente un fortino che si svuota significa soffocarsi. Una volta di più richiamo con grande convinzione il principio della convivialità delle differenze. Oltre che l’elevato valore della pari dignità di tutti gli uomini».