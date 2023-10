Fare! segue le orme del suo fondatore e aderisce a Forza Italia

Fare! aderisce a Forza Italia. L'annuncio è stato dato ieri, 28 ottobre, al Boscomantico Lounge Bar di Verona, davanti a più di 250 presenti, tra militanti, sostenitori, volti storici e volti nuovi. Il movimento nato nel 2015 su iniziativa di Flavio Tosi segue dunque le orme dello stesso Tosi, entrato in Forza Italia durante le ultime elezioni amministrative di Verona e poi eletto deputato alle elezioni politiche.

«La nostra adesione è stata ben meditata, è forte e convinta e nasce dalla consapevolezza che Forza Italia rappresenta la concretezza, la contemporaneità e il realismo del nostro pensiero - ha spiegato Patrizia Bisinella, capogruppo di Fare nel consiglio comunale di Verona - La visione di Forza Italia si sposa bene con la nostra "politica del fare". Il nostro ruolo però resterà ben definito sul territorio. Infatti, mentre aderiamo con convinzione e fermezza al progetto regionale e nazionale di Forza Italia, la matrice civica di Fare con Tosi resterà invariata e noi continueremo a lavorare sulla città con il nostro simbolo, i nostri gruppi consiliari in Comune e nelle circoscrizioni e con i nostri comitati di lavoro. Si tratta di una scelta netta e importante, volta a mantenere saldo il legame con un territorio che in questi anni ci ha sempre premiati e vede nei nostri esponenti un punto di riferimento. Esponenti che sono tutti volontari, lavorano per il bene del territorio e lo fanno perché ci credono».

Il movimento ha raccolto più di 100 tesserati in meno di un mese solo nella città di Verona. E ieri non ha nascosto la commozione Simone Meneghelli, coordinatore cittadino di Fare!: «In questi ultimi anni, senza alcun ruolo politico o amministrativo di rilievo, il movimento ha fatto eleggere in città un consigliere comunale, due consiglieri provinciali, un rappresentante in ogni circoscrizione e vari consiglieri nei paesi della provincia. Inoltre, sono circa trenta i rappresentanti nelle commissioni circoscrizionali e altrettanti professionisti stanno mettendo a disposizione il loro tempo e la loro competenza per lavorare a proposte tecniche e amministrative portate avanti dai 17 gruppi di lavoro tematici cittadini. Questa è la squadra di Fare!, donne e uomini impegnati ogni giorno per il bene della comunità, senza chiedere nulla in cambio, solo perché credono nel percorso politico di Flavio Tosi. Oggi aderiamo perché siamo certi che questa scelta ci porterà lontano».

Soddisfatto il coordinatore provinciale di Forza Italia Claudio Melotti, che ieri è intervenuto dicendo: «La forza delle liste civiche è un valore e il modello Verona verrà mutuato anche nel resto d’Italia. Il senso della passione e dell’impegno gratuito che si respira qui oggi è palpabile e va sicuramente valorizzato. In provincia di Verona, Forza Italia è presente in quasi tutti i 98 comuni della provincia con quasi mille tesserati: questo è il segnale evidente di come i nostri valori siano condivisi e sentiti. Auspico che le due anime del partito, quella di Fare e quella originaria di Forza Italia, sappiano lavorare in sinergia e rispetto reciproco perché abbiamo un'incredibile occasione per crescere».

Prossimo appuntamento per Fare! e Forza Italia saranno le elezioni europee, ma non sarà l'ultimo. «Ci aspettano tante sfide, da affrontare insieme - ha concluso Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia e fondatore di Fare! - Qui vedo molti volti amici, con cui abbiamo corso insieme negli anni, credendo nel progetto, affrontando insieme anche le difficoltà e non solo i successi. Perché è così che fanno le squadre, talvolta vincono, talvolta perdono ma restano unite. Oggi dobbiamo lavorare insieme per ridare alla nostra città un’amministrazione efficiente, perché oggi è sotto gli occhi di tutti l’inconsistenza di quella attuale».