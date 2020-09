Elezioni amministrative in 6 Comuni della provincia di Verona: i risultati in diretta

Oltre che per le elezioni regionali, il referendum per il taglio dei parlamentari e per le suppletive del Senato, in 6 Comuni della provincia di Verona i cittadini sono stati chiamati a rinnovare la propria amministrazione comunale. Si tratta di Albaredo d'Adige, Bonavigo, Palù, Rivoli Veronese, Trevenzuolo e Vigasio.

Questi i risultati dello spoglio.

Albaredo d'Adige

Quattro i candidati per il posto del sindaco uscente Giovanni Ruta, che è stato sfidato da Devid Marin, Orazio Murari e Paolo Silvio Menegazzi.

Bonavigo - Eletto sindaco Ermanno Gobbi

Dopo il commissariamento, l'ex sindaco Ermanno Gobbi, Gianluca Cavallaro e Luigi Fontana, si sono affrontati per il ruolo di sindaco.

CON TE - ERMANNO GOBBI (eletto SINDACO) - Voti: 501 - Percentuale: 44,30% - Seggi in Consiglio comunale: 7

PRIMA IL CITTADINO LUIGI FONTANA - Voti: 282 - Percentuale: 24,93% - Seggi in Consiglio comunale: 1

Palù

Enzo Bertacco e Francesco Farina in corsa per il ruolo di sindaco.

Rivoli Veronese

Mirco Campagnari e Giuliana Zocca sono i candidati per il posto di primo cittadino.

Trevenzuolo - Eletto sindaco Eros Torsi

A Trevenzuolo eletto sindaco Eros Torsi, nulla da fare per la. sfidante Paola Reani che conquista comunque 3 seggi in Consiglio comunale.

IL TRIFOGLIO - EROS TORSI (eletto SINDACO) - Voti: 746 - Percentuale: 52,80% - Seggi in Consiglio comunale: 7

Vigasio

Eddi Tosi e Vito Tralli sono i due candidati.