Verona. Elezioni suppletive per il Senato: corsa fra 3 candidati. Il risultato

In seguito al decesso di Stefano Bertacco, il suo seggio in Senato è rimasto vacante. I cittadini del collegio uninominale in cui Bertacco era stato eletto hanno dunque potuto scegliere il sostituto nella stessa tornata elettorale che li vedeva esprimere la propria preferenza per la presidenza e giunta del Veneto e per il Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari.

Questa elezione non ha coinvolto tutti i cittadini veronesi ma solo quelli dei comuni che fanno parte del collegio elettorale Veneto 09, che sono: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Costermano sul Garda, Erbè, Garda, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Lazise, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio e Zimella.

I candidati:

Emanuele Sterzi (Movimento 5 Stelle).

Matteo Melotti (Partito Democratico).

Luca De Carlo (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia).

Sezioni 202 / 393.