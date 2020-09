Taglio dei parlamentari: risultato e dati del referendum costituzionale

In tutta Italia, il 20 e 21 settembre 2020, i cittadini sono stati chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Si tratta di un referendum confermativo, per il quale non è necessario il raggiungimento del quorum.

Questo il risultato aggiornato dello spoglio nazionale in punti percentuali.

Sezioni: 30.940 / 61.622

In provincia di Verona, quando sono state scrutinate 68 / 863 sezioni, il SI è avanti per il 61.74%, mentre il NO è al 38.26%.