PD: «Per stimolare le nascite, servizi gratuiti per bimbi da 0 a 3 anni»

Servizi per la fascia di età 0-3 anni gratuiti per superare l'inverno demografico veronese. È il tema rilanciato dal Partito Democratico in un incontro al Centro Tommasoli di Borgo Venezia a cui ha partecipato il candidato sindaco Damiano Tommasi.

È stata la consigliera regionale Anna Maria Bigon ad illustrare i dati del declino demografico veronese: dal 2002 al 2020 le nascite sono diminuite dl 26% mentre i decessi sono aumentati del 43%. Un calo compensato solo in parte dall'aumento dell'immigrazione: dalle 15mila unità del 2003 alle 40mila del 2021. «Popolazione e famiglie veronesi crescono leggermente, ma ci lasciamo alle spalle ampi buchi nelle coorti di età più giovani: la sola fascia d’età che cresce è infatti quella degli over 50», ha sottolineato Bigon.

E per stimolare la natalità, il PD propone di rendere gratuiti i servizi per i bimbi fino a 3 anni di età. «Gratuità che la Regione Veneto ha soltanto enunciato in una recente legge regionale, ma per la quale non ha stanziato nemmeno un centesimo di risorse», ha chiosato Bigon.



(Bigon, Delrio e Tommasi)

Al dibattito hanno partecipato anche altri esponenti del PD, dalla deputata e candidata al consiglio comunale Alessia Rotta, al consigliere uscente e ricandidato Stefano Vallani, al candidato al consiglio comunale Giorgio Furlani. Ma l'ospite principale è sato l'ex ministro Graziano Delrio. «Lo vedete sul vostro Lago di Garda, è palese in tutte le località turistiche: i passeggini doppi e le famiglie numerose sono quasi sempre stranieri - ha dichiarato Delrio - In Francia e in Germania il tasso di natalità è il doppio di quello italiano. La riforma degli assegni famigliari che porta il mio nome, ma che mi sono limitato a copiare dalle migliori esperienze europee, è stato un passaggio importante, epocale, per il welfare famigliare italiano, ma va accompagnata da servizi territoriali adeguati. E da questo punto di vista sono certo che Damiano Tommasi e la sua coalizione sapranno portare la giusta attenzione ed adottare i giusti strumenti per il territorio veronese».

E significative, infine, sono state le testimonianze di lavoratori autonomi che grazie alla riforma Delrio hanno sentito per la prima volta la vicinanza dello Stato. «Ho tre figli e sono una partita Iva - ha raccontato una persona tra il pubblico - Quando ho visto arrivare l'assegno unico di 600 euro mensili stentavo a crederci».