Passeggiata elettorale di Tommasi, tappa allo stadio. «Ha bisogno di un intervento»

Proseguirà fino al prossimo 23 giugno il programma di passeggiate elettorali del candidato sindaco Damiano Tommasi. Una circoscrizione alla volta, un quartiere alla volta, una strada alla volta. Un passo dopo l'altro fino al giorno del ballottaggio, domenica 26 giugno. «Credo che la città abbia bisogno di essere ascoltata ed è quello che stiamo continuando a fare, dedicando tempo alle persone», ha commentato Tommasi.

Ieri, 16 giugno, la prima tappa è stata a Santa Lucia e Golosine. Oggi, partenza da Via Palladio per girare la terza circoscrizione, toccando anche lo stadio in cui Damiano Tommasi ha giocato da calciatore professionista. «Il Bentegodi ha bisogno di un intervento strutturale per soddisfare ambizioni che non siano solo calcistiche», ha dichiarato il candidato sindaco, che ha poi proseguito per le vie del Saval, di Borgo Nuovo e San Massimo, fermandosi anche oggi a parlare con tutti i cittadini che cercavano un confronto con lui.

Il tour a piedi di Tommasi proseguirà poi domani sera in prima circoscrizione, nel tardo pomeriggio di domenica sul Lungadige Attiraglio e in seconda circoscrizione e poi lunedì in quinta circoscrizione, martedì in sesta circoscrizione, mercoledì in settima circoscrizione e giovedì in ottava circoscrizione.

La strada fino al giorno del ballottaggio è quindi tracciata ed è una strada che non si incrocia con Flavio Tosi e con Federico Sboarina. I due candidati sindaco del centrodestra non stanno trovando il modo giusto per potersi unire. Tosi, escluso dal ballottaggio, ha proposto un apparentamento a Sboarina, che da sindaco uscente si presenta come sfidante di Tommasi. Sboarina ha però rifiutato e quindi al momento la saldatura tra gli elettori di Sboarina e quelli tosiani non è avvenuta. Elettori tosiani che, tra l'altro, sono meno di quel 24% preso da Tosi il 12 giugno scorso. Con l'ingresso di Tosi in Forza Italia, i primi a sfilarsi sono stati i renziani di Italia Viva, che dal loro leader hanno avuto l'indicazione di votare per Tommasi. L'ex calciatore professionista incassa e va avanti, senza sottovalutare avversari e problemi ma senza neanche sottovalutare il suo 40% preso al primo turno. O primo tempo, usando una metafora calcistica. E proprio come nel calcio, le partite si vincono alla fine del secondo tempo. Tommasi questo lo sa e per questo non ha smesso d'impegnarsi per raggiungere un obiettivo che per molti sarebbe sorprendente. Per molti, ma non per lui.