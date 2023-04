Giovani, professionisti e amministratori nella nuova direzione provinciale del PD

Dalla studentessa universitaria alla sua prima esperienza politica di rilievo fino all’amministratore delegato di un grande gruppo industriale, è stata eletta la direzione provinciale del Partito Democratico veronese e il suo obiettivo ora è di assicurare la più ampia rappresentanza alle istanze sociali presenti sul territorio.

Formata da 46 membri, la direzione provinciale del PD è il luogo in cui trova compimento l'esito della fase congressuale conclusa a febbraio. L'organismo svolge funzioni di indirizzo politico e di verifica rispetto all'operato della segreteria provinciale ed è la diretta emanazione dell'assemblea provinciale, la quale è formata dai delegati dei congressi di circolo.

Nell’ottica del nuovo PD, la direzione avrà un ruolo più attivo che in passato. Sarà complementare all'esecutivo per riunire e integrare le competenze e le conoscenze.

E già nella sua composizione, la nuova direzione intende rappresentare un superamento del semplice concetto di bilanciamento di poteri tra le varie aree o anime del partito. Un superamento ormai definitivamente acquisito, ad esempio, per quel che riguarda la parità di genere.

Tra i volti nuovi e più giovani, da segnalare quello di Silvia Adami, studentessa 22enne; di Riccardo Spada, addetto alla vendita; Giovanni Merzari, avvocato; Orianna Rodella, insegnante e scrittrice; e di Stefano Salvemini, avvocato con già una esperienza come segretario del sesto circolo del PD di Verona. Tra i professionisti ci sono Alberto Mion, già presidente dell’Ordine dei commercialisti di Verona; Francesca Contolini e Alberto Lanza, esperti del lavoro; e Fabio Passuello, amministratore delegato di un grande gruppo industriale veronese. Ricca e qualificata la rappresentanza di amministratori o ex amministratori, a partire dagli stessi Mion e Passuello, rispettivamente già sindaco del Comune di Negrar e già assessore del Comune di Villa Bartolomea. E poi: Giuseppe Mazza, ingegnere e attuale presidente di Amt3; Graziella Manzato, già sindaca del Comune di Sommacampagna; Silvia Baraldi, già assessora del Comune di Legnano; Elisa Dalle Pezze, attuale presidente della seconda circoscrizione di Verona; Alessia Rossignoli, candidata sindaca e attuale consigliera comunale a Cerea; Mario Lonardi, già sindaco di San Martino Buon Albergo; Ilaria Tomezzoli, già vicesindaca di Castelnuovo del Garda; Mario Sgrenzaroli già sindaco e attuale vicesindaco del Comune di Sorgà. E sono invitati permanenti della direzione i tre sindaci Alessio Albertini (Belfiore) Luca Trentini (Nogarole Rocca) e Marco Padovani (Lavagno).