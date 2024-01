Mattinata gelata in Veneto, -22° a Cortina d'Ampezzo. A Verona si sfiorano i -4°

Le previsioni dei giorni scorsi avevano annunciato che, dopo il maltempo di metà settimana, nel weekend il tempo si sarebbe stabilizzato portando sole e freddo in Veneto. E così è stato.

Come riferisce Ansa, le temperature minime nelle prime ore hanno superato anche i 20° sotto lo zero. La più bassa è stata registrata a Passo Cimabanche, sopra Cortina D'Ampezzo, con -22,4°. A passo Campolongo si è fermata a -22°, mentre nella depressione della piana di Marcesina e alla stazione di arrivo della funivia sulla Marmolada è stata registrata a -21.9°.

Per quanto riguarda Verona, il termometro ha segnato -3.7°. La città più fredda è Belluno (-6.6°), seguita da Vicenza (-4.3°). -3.6° a Treviso, mentre nelle altre città le temperature erano intorno allo zero.