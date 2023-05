Piogge attese in Veneto anche per venerdì: scatta lo stato di attenzione

È stato emesso nella giornata di giovedì 11 maggio un nuovo avviso da parte del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, l'avviso nel quale viene dichiarato che, dopo l'esaurimento della perturbazione che ha interessato il territorio regionale negli ultimi due giorni, nella giornata di venerdì 12 maggio saranno ancora presenti condizioni di instabilità meteorologica. Sono attese dunque precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, specie nella seconda parte della giornata, ma con fenomeni più irregolari e discontinui.

Le possibili criticità idrogeologiche hanno portato allo stato di attenzione (Allerta Gialla per fenomeni localizzati) che scatterà dalla mezzanotte fino alle ore 14 di venerdì per i bacini: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta- Bacchiglione- Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO- VR), Basso Brenta- Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).