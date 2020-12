Il maltempo non si placa in Veneto: nuova allerta meteo fino a martedì notte

Continua l’ondata di maltempo nel territorio del Veneto. Le precipitazioni cadute nella notte tra sabato e domenica hanno provocato diversi disagi in provincia di Verona e nel resto del Veneto, al punto che il Presidente Zaia ha avviato l'iter per dichiarare lo stato di crisi e il sindaco Sboarina ha fatto alzare le alzaie dell'Adige.

Nel pomeriggio di domenica invece il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino valido dalle ore 14 fino alla mezzanotte di martedì 8 dicembre.

È stato dichiarato lo stato di allarme (allerta rossa) per criticità idraulica e idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione; per criticità idraulica per il Basso Brenta – Bacchiglione e per il Livenza – Tagliamento. Proclamato lo stato di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica e idrogeologica per i bacini dell’ Alto Piave e Basso Piave – Sile; per criticità idrogeologica per l’Adige-Garda. Infine allerta gialla (stato di attenzione) per criticità idraulica per il Po.

(Nel video la piena dell'Adige nel pomeriggio di domenica).

Scarica le prescrizioni di Protezione Civile