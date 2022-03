"Un albero per ogni nato": messe a dimora 1700 piante a Bosco Buri

Una nuova piccola area boschiva è nata in via Brazze a Bosco Buri. Sono infatti circa 1700 i giovani alberi e piccoli arbusti di varie specie, che sono stati messi a dimora in queste settimane in un’area di circa 9.500 metri quadrati. Ogni pianta rappresenta uno dei quasi 4 mila bimbi veronesi nati nel biennio 2019/20, per i quali è in corso, in diverse zone del territorio comunale di Verona, una vasta campagna di riforestazione urbana avviata dall’Amministrazione con il progetto “Un albero per ogni nato”.

Da Palazzo Barbieri spiegano che si tratta di un intervento dal forte impatto ambientale, per il quale l’Amministrazione ha investito la somma di oltre 205 mila euro, e che si aggiunge al più vasto progetto di riforestazione urbana avviato dal 2017 e che ha visto la messa a dimora di circa 40 mila nuove specie tra piante e arbusti.

Per quanto riguarda la tipologia delle nuove piantumazioni, si va dall’acer campestre al quercus robur e dal carpinus betulus al fraxinus. Tutte piante autoctone, scelte in base alla tipologia del terreno e con caratteristiche che le rendono idonee alla zona oltre che alla finalità del progetto.

Nell’area piantumata è stato inoltre predisposto un impianto di irrigazione a goccia automatico, che garantirà, in particolare nei mesi estivi, la giusta irrigazione delle piante. Nell’intervento anche la messa a dimora di 5 alberi lungo il viale di entrata al parco Buri.

Sul posto, per verificare lo stato dei lavori, si è recato il sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore ai Giardini Marco Padovani. Presenti il presidente della Settima circoscrizione Carlo Pozzerle e il consigliere comunale Anna Leso.

«La forestazione urbana promessa continua – sottolinea il sindaco –. Quartiere dopo quartiere interveniamo non solo per mantenere e curare il verde esistente, ma anche per incrementarlo. A fronte di qualche unità di alberi tagliati dal 2017 sono state messe a dimora circa 40 mila nuove specie tra piante e arbusti. Ora se ne aggiungono altre, tra cui le 1.700 di oggi, a dimostrazione di un impegno concreto in favore dell’ambiente, che nel giro di poco tempo darà benefici anche sulla qualità dell’aria».

«L’attenzione al verde è costante – spiega l’assessore ai Giardini –. Se da una parte sostituiamo le piante ammalate e pericolose, dall’altra piantiamo numerosi nuovi alberi per una vera e propria riforestazione urbana. Questa piantumazione, che ha portato all’installazione di un ampio sistema di irrigazione a goccia su tutta l’area, si aggiunge all’altro importante intervento effettuato recentemente sempre a bosco Buri, che ha riguardato la creazione di una pista ciclabile che da qui arriva fino San Martino Buon Albergo».