"Un albero per ogni nato": parte a Verona la piantumazione di quasi 4 mila nuovi alberi

Per i quasi 4 mila bimbi veronesi nati nel biennio 2019/20 ci sono altrettante nuove piante che cresceranno insieme a loro. Piccoli arbusti ma anche alti fusti, uno per ogni nuova vita venuta al mondo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. È partita in questi giorni "Un albero per ogni nato", la vasta campagna di riforestazione urbana avviata dall’Amministrazione comunale di Verona, che, nel giro di qualche settimana, vedrà la piantumazione di 3.800 piante in diverse aree verdi del territorio comunale, per una superficie totale di 25.300 metri quadrati.

La partenza è stata a Borgo Roma, in via le Grazie, a ridosso del palazzetto dello Sport. È qui che si trova il terreno di proprietà comunale in cui è corso la sistemazione e riforestazione dell’area, circa 7.800 metri quadrati di superficie in gestione alla Cooperativa sociale "Cercate".

La Quinta Circoscrizione non sarà la sola a diventare più green, le faranno infatti compagnia l’ottava e la settima affermano da Palazzo Barbieri, dove nei prossimi giorni saranno oggetto di nuove piantumazioni altre tre aree rispettivamente di 3 mila, 5 mila e 9.500 metri quadrati. Sono l’area verde alla rotonda di via Valpantena a Poiano, l’area verde allo svincolo di via Valpantena/Quinto e quella di via Brazze a Bosco Buri.

Si tratta di un intervento dal forte impatto ambientale, per il quale l’Amministrazione ha investito la somma di oltre 205 mila euro, e che si aggiunge al più vasto progetto di riforestazione urbana avviato dal 2017 e che ha visto la messa a dimora di circa 40 mila nuove specie tra piante e arbusti.

Per quanto riguarda la tipologia delle nuove piantumazioni, si va dall’acer campestre al quercus robur e all’ulmus minor per i fusti più alti, dal cornus mas al viburnum lantana per gli arbusti più piccoli. Tutte piante autoctone, scelte in base alla tipologia del terreno e con caratteristiche che le rendono idonee alla zona oltre che alla finalità del progetto.

A verificare lo stato di avanzamento delle piantumazioni, lunedì mattina, in via Le Grazie, si è recato il sindaco Federico Sboarina.

«Come promesso stiamo portando avanti una vera e propria riforestazione urbana – ha detto il sindaco -. Quartiere dopo quartiere interveniamo non solo per mantenere e curare il verde esistente, ma anche per incrementarlo. In questi quattro anni abbiamo piantato 40 mila nuove piante e arbusti, ora se ne aggiungono altre 3.800, numeri che danno la cifra di un impegno concreto e che nel giro di poco tempo darà benefici anche sulla qualità dell’aria. L’area in questione, ad esempio, ha un notevole potenziale, l’obiettivo è renderla fruibile dai cittadini del quartiere».