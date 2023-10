Polveri sottili nell'aria in aumento anche a Verona: triste primato per la Pianura Padana

C'è anche Verona tra le 58 città italiane dove la concentrazione di polveri sottili supera i limiti fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). A fornire i numeri dell'inquinamento nelle città è l'emittente pubblica tedesca Deutsche Welle, in collaborazione con lo European data journalism network, di cui fa parte Il Sole 24 Ore.

Stando a quanto riportato, nei 58 centri urbani, nei quali abitano il 73% degli italiani, la concentrazione media di Pm 2,5 (rilevata nei primi mesi di quest'anno) ha superato il valore di riferimento, pari a 10 microgrammi per metro cubo. Da gennaio ad agosto 2023 la provincia più colpita risulta essere stata Cremona, seguita da Monza e Brianza, Milano, Mantova e Padova.

La Pianura Padana conferma il proprio record di territorio tra i più inquinati su scala europea. Analizzando il trend storico del particolato (uno degli inquinanti più frequenti nelle aree urbane) dal 2018 al 2022, è possibile osservare che tra i 27 stati membri dell'Unione, i territori del nord Italia spiccano negativamente rispetto a tutti gli altri. I picchi si registrano a Biella (concentrazione media annua di Pm 2,5 passata dai 9,9 µg/m3 del 2018 agli 11,6 dello scorso anno, +17,2%), Lecco (+14,8), Vicenza (+14,3%), Como (+14,2), Varese (+14%), Lucca (+12,9) e Pistoia (+12,7%). La concentrazione media sale anche nelle province venete di Treviso, Verona e Padova. Cala invece a Milano, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova e Lodi.

Nel capoluogo scaligero, con il mese di ottobre, sono ripartite le misure anti-smog, che resteranno operative fino al 30 aprile 2024.

L'inquinamento si fa sentire anche nelle province del sud: le più in pericolo sono Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Avellino, Lecce e Brindisi. Roma si trova al 41° posto della classifica, con un aumento del 3,3% tra il 2018 e il 2022. Al 35° posto c'è Torino, mentre Venezia è al 12°. Arezzo chiude la classifica.

Tra il 2016 e il 2020 almeno 246.133 persone sono morte prematuramente in Italia a causa di un inquinamento a livelli superiori rispetto a quelli indicati nelle linee guida dell'Oms. Negli ultimi cinque anni l'Italia registra un trend in crescita (+5,4%). In alcune province della Pianura Padana (come Cremona, Milano e Padova) le morti premature da inquinamento sono state addirittura più di sette ogni mille abitanti.