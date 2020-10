Job Meeting: come avvicinarsi al mondo del lavoro

Colloqui di lavoro simulati e come scrivere un cv, ecco la formazione per gli studenti delle scuole superiori organizzata dalla Camera di Commercio di Verona e dall’Ufficio Scolastico Provinciale scaligero. Oggi nell’auditorium della Camera di Commercio si è tenuto il Job Meeting con 7 scuole scuole della città di Verona e della provincia e una quarantina di classi collegate in streaming.

Hanno partecipato i licei Dal cero e Don mazza, e gli istituti tecnici Silva Ricci, Marco Polo, Fermi, Sacra Famiglia e San Micheli.

“Abbiamo realizzato con l’Ufficio scolastico Provinciale un momento di formazione – spiega Cesare Veneri, Segretario Generale della Camera di Commercio – smart per avvicinare con leggerezza gli studenti delle scuole superiori al mondo del lavoro. Il colloquio di lavoro è un momento vissuto con difficoltà, uno dei primi veri esami nella vita dei giovani e va affrontato con serenità, magari avendo già un’idea di massima di come si svolgerà. Un altro importante strumento di comunicazione tra giovani in cerca di lavoro e imprese e studi professionali è il curriculum vitae: redigerlo in modo che sia diretto, efficace e colpisca il selezionate è un compito non semplice. Anche su questo gli studenti vanno formati”.

L’orientamento al lavoro rientra tra le funzioni delle Camere di Commercio che, in quanto espressione delle categorie economiche, sono tra gli enti più accreditati per svolgere questa attività di avvicinamento tra mondo delle imprese e scuola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.