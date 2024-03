Gare di modellini, Lego, fumetti e giochi al 19esimo Model Expo Italy

Dalla fantascienza di Star Wars alla scienza, quella vera, raccontata dal divulgatore Luca Perri. Si potrà intraprendere anche questo viaggio durante la 19esima edizione di Model Expo Italy, la rassegna dedicata al modellismo che torna a Veronafiere sabato 9 e domenica 10 marzo. Il weekend sarà ricco di appuntamenti sul mondo dei modellini, ma anche su quelli del gioco, dei fumetti e dei videogames. E con due ospiti straordinari come Cristina D’Avena e Giorgio Vanni.

Model Expo Italy propone un calendario di 150 eventi e spettacoli all'interno di una rassegna che all'esterno avrà un'area dedicata alle gare di automodellismo e nei cinque padiglioni suddivisi in dieci aree tematiche offrirà 63mila metri quadrati di spazio a 500 espositori e a più di 100 associazioni.

Diversi gli ambiti da scoprire all'interno di Model Expo. Quello più tradizionale è il modellismo statico e dinamico, declinato nelle forme dell'automodellismo, del ferromodellismo, dell’aeromodellismo e del navimodellismo.

Sono presenti 15 piste sulle quali veder sfrecciare e competere mezzi di ogni tipo, dai modelli radiocomandati a quelli off-road, in un programma di gare e dimostrazioni che includono rally e drifting, nel padiglione 10.

I treni sono protagonisti al padiglione 11, con uno spazio dedicato a ferrovie e modellini in diverse scale, con riproduzioni realistiche di stazioni in riva al mare o in alta montagna.

Da non perdere sono anche le gare programmate nell’area volo al padiglione 10, come quella dei droni all’interno di una voliera di 900 metri quadrati.

Mentre le grandi navi passeggeri, i sommergibili e i velieri antichi si alternano in gare e show all’interno della vasca indoor più grande d’Europa, nel padiglione 12. Tra questi eventi, una dei più spettacolari è la battaglia dei galeoni, che coinvolge riproduzioni di celebri imbarcazioni che hanno combattuto nei mari dei Caraibi, come la Santísima Trinidad, la San Francisco de Asís e la Nuestra Señora de Atocha. In esposizione anche il Nautilus del Capitano Nemo, tratto dal romanzo 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, e un accurato modello del Bounty, il famoso vascello salpato dall’Inghilterra nel 1787, ricordato per lo storico ammutinamento del suo equipaggio.

E a Model Expo quest’anno verranno portate anche fedeli riproduzioni delle macchine di Leonardo Da Vinci, invenzioni che hanno anticipato le grandi scoperte scientifiche, tra cui la barca a pale, totalmente funzionante.

Anche in questa edizione tornano i Lego, con un intero spazio di 10mila metri quadrati al padiglione 7. A confermare la propria presenza sono 302 espositori e 40 Lug (Lego User Group) che mettono in mostra le proprie opere per un totale di un milione e mezzo di mattoncini montati: tra queste, un diorama in stile giapponese realizzato appositamente per Model Expo Italy, Micropolis, una città in scala ridotta; la cattedrale di Notre-Dame di Parigi e il campanile di San Marco di Venezia. Per la prima volta, inoltre, viene presentata una fedele riproduzione del Ponte Vecchio di Firenze, completa di botteghe, personaggi e illuminazione (per un totale di 37.800 mattoncini), e anche una ricostruzione delle Torri Gemelle di New York, alte quattro metri e composte da 20mila mattoncini.

Confermato nell'area dei Lego il progetto "Io Mislego", che organizza attività e incontri dedicati a persone nello spettro autistico, che trovano nelle costruzioni uno spazio attraverso cui esprimersi.

E non mancheranno attività per i più piccoli, come la rinnovata area di "Pick and build", uno spazio di costruzione libera esteso su 200 metri quadrati, in cui i bambini possono dare sfogo alla propria fantasia.

Il padiglione 9 di Model Expo è ribattezzato Play District, quest’anno rinnovato per mettere al centro l’universo dei fumetti, dei giochi e dell’intrattenimento in tutte le sue sfaccettature. Atteso dagli appassionati di fantascienza è il ritorno di Star Wars, con maestri Jedi e adepti del lato oscuro della forza pronti a presentare e insegnare coreografie di combattimenti con spade laser. A questi si affiancano i figuranti della celebre serie televisiva di fanta-horror Stranger Things.

Protagonista al Play District è anche la scienza vera e propria, grazie alla partecipazione di Comics&Science Basecamp, una grande area dedicata alla comunicazione della scienza, organizzata da Cnr Edizioni, che presenta una collana di storie realizzate dai migliori autori italiani in collaborazione con enti e istituti di ricerca. Tra gli autori presenti Giovanni Eccher (The Alchemical Issue), Gabriele Peddes (Smogville) e l’astrofisico e divulgatore Luca "Astrowiki" Perri, molto seguito sui canali social, che metteranno a confronto la passione per l’esplorazione spaziale contro quella per i viaggi nel tempo.

Per il mondo dei fumetti e dei cartoni animati giapponesi, Model Expo Italy ospita, oltre alle sfilate dei cosplayer, delle vere icone per gli appassionati di questo mondo: Cristina D’Avena (main stage, domenica 10 marzo, alle 16.30) e Giorgio Vanni (main stage, sabato 9 marzo, alle 16.30). Sul palco sabato alle 12.30 anche il maestro Vince Tempera, autore e musicista di famose sigle di cartoni degli anni '70 e '80.

Inoltre, a Model Expo, trovano spazio anche le arti manuali, in un’apposita area dedicata agli amanti del fai da te. Dal patchwork all’uncinetto, dal découpage all’home décor, dal ricamo allo scrapping, dal cake design al gioiello d’autore e agli accessori, la sezione espositiva vede anche la realizzazione di laboratori e workshop nelle gallerie dei padiglioni 11 e 12.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di informatica e i radioamatori è infine Elettroexpo, la fiera dell’elettronica, ospitata nel padiglione 9 per la sua 64esima edizione. All’interno, viene organizzato anche il mercatino del privato e della fotografia per la compravendita di giocattoli storici, bambole, macchine fotografiche analogiche e accessori vintage.

Infine, tra gli ospiti ci saranno anche i parchi del Garda, quindi Movieland, CanevaWorld e anche Gardaland. La storica mascotte Prezzemolo quest’anno sarà accompagnato dal suo disegnatore ufficiale Lorenzo de Pretto.

E prosegue anche la collaborazione con il Centro Coordinamento Nazionale Maschere Italiane che vede tra i propri compiti quello di raccogliere, tutelare e valorizzare l’elenco esaustivo delle maschere e dei costumi italiani. Ad inaugurare la fiera ci saranno infatti le maschere del carnevale italiano provenienti da sei regioni (Veneto, Lombardia, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia), tra cui il sire del carnevale veronese Papà del Gnoco.