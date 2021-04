Gelaterie d’Italia: Gambero Rosso premia la veronese "Terra&Cuore" con Due Coni

La start up scaligera del "Gelato Buono per Natura" ottiene un’importante risultato e diventa la seconda realtà della città di Verona ad essere ammessa nella rassegna delle migliori insegne artigianali d’Italia

Il percorso di crescita diTerra & Cuore continua a regalare soddisfazioni: il Gelato Buono per Natura è entrato nella guida Gelaterie d’Italia 2021edita da Gambero Rosso direttamente col punteggio di Due Coni. Nonostante l’anno di pandemia che ha colpito fortemente il settore della ristorazione italiana, la start up di Verona marcia a suon di conferme. Dopo l’inaugurazione, a settembre 2020, del secondo negozio a Verona e il lancio del nuovo format “Cube” a partire da Milano (due i punti vendita attivi entro la metà di aprile), Terra &Cuore conquista un posto di rilievo all’interno della più autorevole guida di settore, disponibile nelle librerie dall’8 aprile.

La scheda degli ispettori della guida coglie il cuore del progetto:

«Una nuova insegna e una sperimentazione che lascia spazio a uno dei prodotti più buoni e trascurati della gastronomia italiana: il latte di capra, che sostituisce interamente quello vaccino per donare al gelato nuove caratteristiche nutrizionali e organolettiche. Il tutto parte dall’azienda agricola sull’Isola d’Elba e continua a Verona con ben due punti vendita in città (Via IV Novembre 20/D e Via Scalzi 1/A). In un ambiente dai toni pastello, accogliente e luminoso, si gusta un gelato ben fatto e di grande piacevolezza. In carapina finiscono creme a base di latte di capra, senza latte e frutta buonissima. Da non perdere il gusto Macchia Mediterranea, un fiordilatte di capra con infusione di 12 erbe raccolte sull’Isola d’Elba. Per i più golosi c’è il Freskociok (dove il cioccolato fondente 85% incontra l’infuso di menta e liquirizia) e il Mont Blanc firmato dalla pastry chef Giulia Cerboneschi. Per gli amanti del genere, poi, una cremosa ricotta di capra da abbinare a creme e delizie. Personale di grande cortesia».

Un riconoscimento che vale ancora di più, se si pensa alle pochissime gelaterie veronesi presenti in guida: solo quattro, di cui due nel capoluogo.Terra & Cuore affianca infatti player importanti del settore come Zeno Gelato e Cioccolato,Gelateria Snoopy e Jurri e lo fa con un prodotto rivoluzionario rispetto ai competitor, scegliendo fin dalla nascita il latte di capra come materia prima per le creme e puntando sulla riduzione drastica dei grassi, a favore delle fibre vegetali e del primato della materia prima.

«Siamo molto fieri di aver ottenuto un riconoscimento tanto prestigioso da Gambero Rosso – afferma Antonio Scuderi, presidente dell’azienda – Terra & Cuore è un marchio giovane che punta sull’innovazione, anzi sulla rivoluzione, della formula classica del gelato. Gambero Rosso ci ha dimostrato che anche il cambiamento radicale può trovare spazio ai vertici dell’altissima qualità. E noi non ci fermiamo. Nell’ultimo periodo, abbiamo continuato a studiare e perfezionare il prodotto. Implementare la ricerca sulle materie prime e i gusti sviluppare una catena produttiva all’avanguardia è per noi fondamentale. Questo riconoscimento ci spinge a dare sempre di più e a continuare a investire. Entro giugno abbiamo infatti in programma tre nuove aperture tra Lombardia e Veneto».

Terra & Cuore è una start up veronese, nata nel febbraio 2020, che produce un gelato unico al mondo per gusto e formula: realizzato con latte biologico di capra o a base– naturalmente privo di lattosio – o a base acqua, è più sano e leggero rispetto a quelli attualmente in commercio. Digeribile, delicato e senza glutine è adatto sia a chi deve tenere sotto controllo l’assunzione di grassi e zuccheri, sia a chi presenta intolleranze al lattosio, o segue un regime alimentare vegano. L’idea di Terra & Cuore nasce nelle Fattorie Cuore D’Elba, luogo in cui vengono prodotte anche le materie prime atte alla realizzazione del gelato: latte biologico di capra e frutta di stagione naturale al 100%, erbe, aromi e olii essenziali. Sono esclusi conservanti, panna, burro, oli, addensanti e aromi di sintesi. Per garantire l’esclusività e la tecnologia avanzata della sua formula, Terra & Cuore ha unito la sua filosofia alla competenza dell’Università di Scienze Alimentari di Parma, dando vita a un gelato unico al mondo.