Dai musei aperti alla pista di ghiaccio a tema San Valentino: nella città dell'amore "Aspettando Verona in Love"

Per quattro giorni Verona si veste e si colora d’amore, con tante iniziative culturali e non, dedicate agli innamorati e alla festa di San Valentino. Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio 2022 si svolgerà "Aspettando Verona in Love", iniziative che coinvolgeranno ogni angolo della città, organizzate dal Comune in collaborazione con Agsm Lighting e Studioventisette. Saranno tanti i luoghi che si animeranno, la pista di ghiaccio all’Arsenale così come tutti i balconi della città, grazie alla musica suonata dai ragazzi del Conservatorio. Non mancheranno le visite guidate, con musei e monumenti aperti eccezionalmente lunedì 14, spettacoli teatrali e la possibilità di assaggiare piatti a tema nei ristoranti tipici.

Ad aggiungersi alla ricca proposta in programma ci saranno anche i premi “Cara Giulietta”, giunto alla 30esima edizione e che premierà quattro lettere inviate al Juliet Club, e “Arte d’amore”, che premierà una canzone, entrambi ispirati al tema dell'amore. Ogni evento si terrà nel massimo rispetto delle attuali normative anti Covid. Per informazioni e aggiornamenti www.veronainlove.it, Facebook @veronainloveofficialpage, Instagram @veronainlove e sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Verona.

Presentazione Aspettando Verona in Love 2022

A presentare l’iniziativa sono intervenuti questa mattina in sala Arazzi l’assessore alla Cultura Francesca Briani, la presidente del Club di Giulietta Giovanna Tamassia, per il Comitato per Verona Luciano Corsi, per la Corporazione Centro storico Tiziano Meglioranzi, per Assoguide Cecilia Castagna e per Studioventisette Alessandra Biti. «Questa manifestazione è entrata a far parte della tradizione della nostra città, che ormai detiene a pieno titolo la fama di essere la più romantica d’Italia – ha detto l’assessore Briani -. Uno degli obiettivi della nostra Amministrazione è proprio quello di far vivere il più possibile tutte le zone di Verona e, grazie anche a questo evento, riusciremo a coinvolgerne tante. La città è tornata vivace, con 15mila presenze nei musei, e come eravamo ripartiti subito dopo i momenti difficili di questi due anni, anche dopo un gennaio non semplice ripartiremo tutti insieme per rendere Verona bella, accogliente e attrattiva».

«Abbiamo accolto con favore la possibilità di poter collaborare con l’Amministrazione ‘vestendo’ d’amore la pista del ghiaccio – ha detto Corsi -. I nostri soci Confcommercio e Confesercenti hanno appoggiato dall’inizio questa iniziativa, in modo da poter essere ancor più vicini ai nostri cittadini grazie ad un grande lavoro di squadra». «Siamo promotori dell’iniziativa Balcoscenico, accogliendo un grido di dolore degli studenti del Conservatorio, per non potersi esibire – ha affermato il rappresentante esercenti Meglioranzi -. Per questo abbiamo pensato di dar loro la possibilità di potersi esibire sui balconi della città, un evento arrivato alla terza edizione, con un repertorio che varia tra tutti i generi ma con alla base canzoni d’amore».

«Sono migliaia le persone che inviano le lettere a Giulietta – ha aggiunto la presidente Tamassia -. Siamo arrivati alla 30esima edizione di questa iniziativa che non è un concorso, ma scegliere storie che ci hanno colpito o emozionato attraverso lettere spontanee che raccontano l’amore, soprattutto sofferto visto che sono inviate a Giulietta, e che arrivano da tutto il mondo». «Siamo felici per come questa manifestazione sia cresciuta, così come anche il premio musicale "Arte d’amore", solo alla terza edizione, vede la partecipazione di ragazzi e gruppi emergenti da tutta Italia – ha spiegato la Biti -. È un premio sempre più in crescita e il vincitore, scelto tra cinque finalisti, avrà la possibilità di produrre il brano vincitore con anche un video girato a Verona, un altro importante biglietto da visita per la nostra città».

«Presenteremo la città ai tanti ospiti, ovviamente raccontando tante storie d’amore – ha spiegato Castagna di Assoguide -. Ci saranno dei percorsi nei musei e monumenti, ma anche in più posti della città, con racconti e panorami d’amore in riva all’Adige».