Narcisi in fiore, insieme a giacinti, muscari e un milione di tulipani al Parco Giardino Sigurtà

Nei mesi di marzo e aprile il Parco Giardino Sigurtà accoglierà Tulipanomania, la fioritura di tulipani più ricca in Italia e seconda a livello europeo. Già premiata a livello mondiale nel 2019 dalla World Tulip Society con il premio World Tulip Destination Worth Travelling For, per l’eccellenza nella pro-mozione e nella celebrazione del tulipano, questa fioritura affascina grandi e piccoli, grazie alle aiuole anno dopo anno completamente ridisegnate, frutto di uno studio approfondito e costante che garan-tisce una cromia perfetta per tutta la durata della Tulipanomania, e alle centinaia di varietà che sboc-ciano in forma libera nei boschi.

Oltre un milione di tulipani di tantissime tonalità, con giacinti, muscari e narcisi, coloreranno il Parco per numerose settimane. Per l’edizione 2021 sarà un vero e proprio Festival con tante novità e celebra la bellezza del tulipano. I visitatori saranno conquistati dai tulipani in differenti punti del Giardino: nel Viale delle Aiuole Fiori-te, nelle aiuole galleggianti rotanti nei Giardini Acquatici, in deliziose cassette di legno collocate sui muretti della Passeggiata Panoramica (novità dell'edizione 2020 di Tulipanomania), che creano così una vera e propria stanza fiorita accanto alle aiuole collocate Giardini Acquatici; e poi le fantastiche aiuole nelle vicinanze del Grande Tappeto Erboso e del Viale delle Rose. Davvero Particolare e new entry nella Tulipanomania 2021 è il narciso rosa, elegante e tutto da foto-grafare in varii punti del Parco.

Marzo al Parco Sigurta

Nel 2016 Parksmania Awards 2016 ha premiato il Parco Giardino Sigurtà per l'evento Tulipano-mania, la straordinaria fioritura di un milione di tulipani, sempre più spettacolare, che ormai riveste grande importanza nel panorama mondiale. Eccezionale in termini di numeri la risposta del pubblico, a dimostrazione di come la qualità di un'iniziativa sia sempre riconosciuta. E un "assaggio" della Tulipanomania del Parco si potrà avere nelle prossime settimane nel lungolago di Bardolino, celebre località bagnata dal Lago di Garda, e nelle vicinanze del Castello di Villafranca, Comune a pochi chilometri dal Parco: queste due vicine cittadine continuano ad ospitare i tulipani e i narcisi del Parco Sigurtà, celebrando così la collaborazione con le realtà del territorio.

Si potranno anche ammirare le aiuole realizzate dai giovani Ambasciatori di Tulipanomania 2021 (gli allievi delle prime elementari di Valeggio sul Mincio che nel mese di ottobre hanno piantumato i tu-lipani in tre aiuole) e acquistare i bulbi di tulipano al chiosco gadget interno al Parco tra i mesi di ago-sto e settembre. Per visionare i video relativi a Tulipanomania: https://www.facebook.com/43224606317/videos/163074948456251/.