"E…state insieme" 2021: il ricco programma di eventi culturali a Bovolone

A Bovolone torna E...state insieme, il cartellone di eventi estivi dedicati alla cultura. Quest'anno più che mai la parola insieme assume un valore importante, dopo le restrizioni della pandemia che ci hanno privato per molti mesi delle occasioni di incontro e socialità. E proprio la voglia di tornare a vivere il paese e permettere alle persone di trascorrere ore piacevoli in compagnia è stata la molla del grande lavoro organizzativo che ha visto coinvolta l'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Bovolone Cultura e le numerose associazioni culturali del paese. Insieme per realizzare un programma culturale ricco e coinvolgente che offre a tutti piacevoli occasioni di svago. Protagonista indiscusso dell'estate sarà il Parco del Palazzo Vescovile, che ospiterà gli eventi valorizzandoli nella sua splendida cornice. La possibilità di usufruire di uno spazio aperto in grado di ospitare un pubblico numeroso nel rispetto delle normative vigenti, ha permesso di allestire da giugno a settembre, eventi di ampio respiro con l'obiettivo di coinvolgere persone di tutte le età.

Il cartellone degli eventi si aprirà con il cinema all’aperto martedì 22 giugno alle 21.15, che proseguirà tutti i martedì fino al 10 agosto, per un totale di otto proiezioni con ingresso al costo simbolico di 1 euro e la prima serata gratuita con la proiezione di Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sarà Ippogrifo Produzioni a condurre con professionalità la rassegna, garantendo spettacoli in alta qualità audio e video e proponendo, come ogni anno, una programmazione varia, fresca ed interessante. Otto titoli che sorprenderanno il pubblico che spaziano dai grandi classici in bianco e nero all’animazione Disney, passando per alcune novità, con due pellicole italiane d’eccezione, tra cui Si muore solo da vivi, proiettato alla presenza del regista Alberto Rizzi, premiato come miglior regia al Festival del Cinema italiano 2021. L’estate cinematografica a Bovolone saprà commuovere, divertire e incantare il pubblico in platea.

Mercoledì 23 giugno alle 18.45 arriverà a Bovolone un ospite d'eccezione: Federico Buffa, giornalista e storyteller sportivo, per raccontare i protagonisti e il dietro le quinte dei momenti che hanno fatto la storia dello sport, con la moderazione di Francesco Masini, responsabile comunicazione Vecomp Spa e formatore. Venerdì 2 e 9 luglio il palco sarà calcato dal Teatro Professionista Veneto, che aprirà la stagione teatrale con entrambe le serate ad ingresso gratuito, sempre alle 21.15 Modus Teatro|Orti Erranti proporrà il 2 luglio lo spettacolo Rivalsalieri incentrato sulla rivalsa del compositore Antonio Salieri dopo secoli di oblio. Il 9 luglio sarà la volta del Teatro Bresci con Ndrangheta, spettacolo che appartiene al teatro civile e si confronta con l’imperscrutabile realtà della criminalità organizzata calabrese.

La stagione teatrale proseguirà nella migliore tradizione estiva bovolonese, che da anni celebra l'amore del paese per il teatro, dedicando sei venerdì consecutivi di luglio e agosto alle compagnie amatoriali di Bovolone, sempre alle 21.15, ingresso a 5 euro. A partire dal 16 luglio fino al 20 agosto, si alterneranno sul palco le compagnie teatrali Neverland Teatro, Trapano Boss, Fildefer, La Zargnapola, Arte in Parte e il gruppo culturale L’Airone, accompagnato dal gruppo musicale Duende. Risate, riflessioni e sorrisi saranno gli ingredienti degli spettacoli che aggiungeranno al divertimento un pizzico di realtà raccontata in chiave ironica. Domenica 5 e lunedì 6 settembre si inserirà nel ricco programma estivo una nuova rassegna dedicata ai libri e alla letteratura: L’appuntamento Lib(e)ri di.. con presentazioni librarie e laboratori per i più piccoli in collaborazione con la Libreria L’Albero Curvo di Bovolone. Ospiti con le loro nuove pubblicazioni Michele Vaccari, Claudia Farina e Giorgio Terruzzi, per due giorni tutti da sfogliare.

Giovedì 8 e 15 giugno alle 21 ci sarà spazio per la danza, con la scuola di danza di Bovolone Sinestesia e la presentazione di Rachele Faccini. Il primo spettacolo, R esistere, dedicato solo ai genitori, sarà l'esibizione degli allievi che hanno studiato in questo 2021 nelle modalità concesse dalla pandemia, tenendo viva la volontà di rimanere uniti grazie alla passione per la danza. Il secondo, Accendiamo la danza, aperto a tutti con ingresso a 5 euro, vedrà sulla scena insegnanti e gruppo avanzato con uno spettacolo volto alla sensibilizzazione del valore di quest'arte e di tutto ciò che può esprimere in chiunque la viva. Le coreografie originali saranno a cura di Arianna Bianchini, Elisabetta Trevenzuoli, Mauro Gasparini, Carlotta Manara, Michael Panisi, Letizia Bellani e Diletta Bonfante.

Sabato 4 settembre la rassegna cambia ritmo, con una serata tutta dedicata alla musica. L'associazione musicale Froggie Sound Fest ospiterà tre band di diverse inclinazioni rock. Apriranno la serata i Lost, gruppo di origine veneta, noto al grande pubblico grazie anche alla partecipazione a diversi programmi televisivi. A seguire John Qualcosa, progetto parallelo di Ambramarie, talentuosa cantautrice e speaker di Radio Freccia. Gli headliner della serata saranno i Meganoidi, storico gruppo rock italiano, che si esibirà in un particolare set acustico.

«L'estate 2021 è per l'Associazione Pro Loco - sottolinea il presidente Vladimiro Taietta - una ventata d'aria fresca dopo un anno e mezzo di pochissima attività. La voglia dei volontari di tornare a far vivere iniziative culturali si è concretizzata nel ricco calendario estivo. All'entusiasmo del teatro amatoriale si aggiunge quest'anno anche la novità della rassegna dedicata alla letteratura. Siamo felici di collaborare alla realizzazione di tutti gli eventi in programma, tenendo viva la cooperazione con le associazioni presenti sul territorio e la relazione di reciproco supporto con l'Amministrazione comunale, per riuscire a coinvolgere i cittadini pur rispettando la salute e la sicurezza di tutti: pubblico, volontari ed ospiti. Continuerà anche la tradizione dei giovedì in piazza nel mese di luglio, in stretta collaborazione con i commercianti di Bovolone, aprendo la possibilità di ampliare i propri spazi ed accogliere un numero maggiore di persone».

«Gli eventi estivi - ricorda l’assessore alle Attività economiche e allo sport Maria Teresa Burato - sono anche l’occasione di promuovere e rivitalizzare il territorio e le nostre attività commerciali, che hanno fatto i conti con una difficile crisi. Per questo il coinvolgimento dei commercianti in alcune iniziative vuole essere proprio un modo per supportare la ripartenza anche economica oltre che sociale per il nostro paese».

«Cinema, teatro, musica, storytelling, divertimento: nell'estate bovolonese - conclude l’assessore alle Manifestazioni Francesca Puma - ci sono tutti gli ingredienti per dare vita a momenti di bellezza e condivisione, che ci accompagneranno fino a settembre. La cultura è nutrimento per lo spirito e siamo convinti che oggi più che mai, dopo tante difficoltà, abbiamo bisogno di alzare lo sguardo e tornare anche a godere di cose belle. E..state Insieme sarà in questo senso un momento di rinascita e speranza per aiutarci a guardare con fiducia al futuro. Invito tutti a venirci a trovare per immergersi nell'atmosfera magica del nostro Parco che sarà ancora più bello grazie all'arte e alla musica».

«Siamo lieti - spiega il Consigliere delegato alla Cultura e alle Politiche Giovanili Vladimir Castellini - di aver realizzato anche quest’anno un calendario che premia la cultura e la qualità delle proposte, con eventi interessanti e stimolanti, capaci di intercettare più fasce d'età e mantenendo un occhio aperto sull'attualità. Il cinema, anche in questa edizione, la quinta, presenta una programmazione ricca e attenta sia ad un pubblico adulto che alle famiglie, con ingresso agevolato per una più ampia possibilità di partecipazione. Anche gli spettacoli messi in scena dal teatro professionista Modus e Bresci, come la serata con lo storyteller Federico Buffa, saranno ad ingresso gratuito, rispettando la volontà di rendere la cultura il più possibile a misura dei cittadini. L'intrattenimento culturale è legato a doppio filo alla voglia di tornare a condividere tempo e spazio insieme, per questo motivo abbiamo accolto con piacere la proposta dell'Associazione Froggie Sound Fest di realizzare un concerto al Parco del Palazzo Vescovile, per dare spazio anche al mondo della musica nel completo rispetto delle normative».