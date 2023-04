A Verona 536 aziende da 23 nazioni per Samoter e Asphaltica: cresce il mercato delle macchine per costruzioni

Samoter ritorna con una 31esima edizione nel segno dell’innovazione. Dal 3 al 7 maggio 2023 il salone internazionale triennale dedicato alle macchine per costruzioni va in scena a Veronafiere: cinque giornate di manifestazione in cui sono protagoniste 536 aziende del settore, di cui 115 arrivate dall’estero, da 23 paesi. Sono 6 i padiglioni da visitare per un totale di oltre 50mila metri quadrati, a cui si sommano 3 aree esterne per l’esposizione e le aree demo per le prove dinamiche. Insieme a Samoter si svolge in contemporanea Asphaltica, salone dedicato a tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie, promosso insieme a SITEB-Strade Italiane e Bitumi.

Le due rassegne fieristiche sono state presentate venerdì mattina a Roma, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sono intervenuti: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, Michele Turrini, presidente di SITEB, Nicola d'Arpino, vicepresidente di Unacea e Sara Quotti Tubi, event manager area Agritech di Veronafiere. Samoter è l’unica manifestazione in Italia a dare voce alla filiera delle macchine per costruzioni nel suo complesso e in Europa costituisce il principale punto di riferimento nel 2023, con importanti presenze e ritorni tra i grandi costruttori internazionali del mondo dell’edilcantieristica legato a movimento terra, calcestruzzo, settore stradale, perforazione, frantumazione, sollevamento, veicoli, componenti e servizi.

Unacea-Unione italiana macchine per costruzioni, partner di Samoter, stima il fatturato 2022 della produzione nazionale di macchine per costruzioni in circa 3,9 miliardi di euro, con una crescita del 15% sull’anno precedente. L’export, pari a 3,1 miliardi, mostra un incremento del 9,7% rispetto al 2021. Segno più nel 2022 anche per il mercato costituito dalle macchine vendute in Italia, sia di produzione nazionale che estera, che totalizzano 29.613 unità (+16%). Samoter si conferma una piattaforma b2b di livello internazionale: quest’anno sono 106 i top buyer esteri selezionati, invitati e ospitati grazie agli investimenti di Veronafiere in collaborazione con ICE-Agenzia. I paesi target per l’incoming sono 32: Albania, Angola, Algeria, Azerbaijan, Brasile, Camerun, Colombia, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Kazakistan, Kenya, Libia, Polonia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Macedonia del Nord, Romania, Arabia Saudita, Serbia, Slovenia, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan e Venezuela.

Per l’edizione 2023 la rassegna di Veronafiere punta i riflettori sul ruolo chiave che l’industria delle macchine per costruzioni è destinata a giocare nell’ambito della sostenibilità ambientale e nello sviluppo dei nuovi modelli economici: una svolta necessaria che va di pari passo con la rivoluzione 4.0. In questo scenario, Samoter è l’osservatorio privilegiato da cui scoprire il cantiere del futuro. Vanno in questa direzione le due grandi novità di questa edizione del salone. Il padiglione 12, infatti, ospita per la prima volta il Samoter Lab, l’area espositiva che riunisce le aziende che propongono soluzioni più innovative, a partire da quelle vincitrici della 24esima edizione dell’Innovation Award di Samoter, abbinate a percorsi di formazione e aggiornamento di altissimo profilo. Tra le tecnologie esposte: sensori, dispositivi per telerilevamento, strumenti di diagnostica, droni, mezzi ibridi ed elettrici per lavori in contesto urbano, macchine intelligenti e piattaforme digitali per l’interazione human-to-machine (H2M) e machine-to-machine (M2M), software per la gestione della sicurezza.

Innovazione tecnologica, sostenibilità, sicurezza e Pnrr sono i quattro pilastri dell’edizione di Asphaltica che vede a Veronafiere oltre 80 espositori mettere in mostra macchine stradali, tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali sicure e a basso impatto ambientale; più di 30 tra convegni, workshop e approfondimenti e un’area esterna in cui sono esposte macchine e impianti e si terranno dimostrazioni demodinamiche. La manifestazione costituisce un momento di confronto per una filiera, quella legata al mondo dell’asfalto, che in Italia vale tra i 18 e i 20 miliardi di euro, con 400 impianti e 35mila addetti diretti che arrivano a 500mila considerando l’indotto (fonte SITEB).

Presidente Bricolo: «Samoter 2023 è il punto di arrivo di un lungo percorso di avvicinamento iniziato nel 2017»

Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha commentato: «Il settore delle macchine per costruzioni rappresenta un asset importante per la produzione del Made in Italy. Per questo va rafforzato, anche attraverso le iniziative fieristiche come Samoter, tra le modalità di promozione più organizzate ed efficaci per far conoscere all’estero i nostri prodotti. Le macchine e l’automazione rappresentano da sempre una delle eccellenze della nostra industria nazionale e sono una delle voci principali del nostro export. Per questo il governo si sta attrezzando per realizzare nella seconda parte dell’anno un nuovo e più significativo piano di transizione 5.0 green e digitale, con l’obiettivo di rendere le nostre imprese sempre più competitive, anche in questo comparto. Per implementare questo capitolo - ha concluso il ministro Urso - contiamo di agire nell’ambito delle risorse del Pnrr, nel caso in cui dall’Europa ci fosse concessa una flessibilità in questo senso per progetti realizzabili nei tempi dovuti al 2026».

Presente per l'occasione anche il presidente di Veronafiere Federico Bricolo che ha aggiunto: «Samoter 2023 è il punto di arrivo di un lungo percorso di avvicinamento iniziato nel 2017 e poi rallentato dal Covid. La cosa importante è che in questi anni siamo riusciti a mantenere e rinsaldare i rapporti con le aziende e associazioni, non perdendo mai il contatto e il dialogo con il mercato, attraverso una serie di iniziative come i Samoter Day, i Samoter B2Press, il Premio Innovazione e il ciclo di webinar. Una vicinanza e progettualità che il settore ha percepito come dimostrano i numeri di questo Samoter che vede il ritorno anche di grandi case costruttrici internazionali. Per questa edizione abbiamo coinvolto fortemente le istituzioni, in primis il ministero delle Imprese e del Made in Italy e quello delle Infrastrutture, presenti a Verona per ascoltare le istanze del settore. Tutto questo grazie a un grande lavoro di squadra con partner e stakeholder, tra cui voglio ringraziare in particolare Unacea, Siteb e ICE-Agenzia», ha concluso Federico Bricolo.