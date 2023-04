Buonissimo avvio della stagione turistica sul Garda grazie alla Pasqua

Dopo due anni di limitazioni, i turisti pernottanti sia in Italia che in Veneto stanno tornando ai numeri da pre-pandemia. I dati registrano percentuali di occupazione importanti anche per l'area del Garda veronese in queste festività, con un picco per il weekend di Pasqua. Si conferma, inoltre, la tendenza sempre più diffusa alla prenotazione sottodata, con un aumento però della durata media del soggiorno.

I numeri sono quello della ricerca sul periodo pasquale realizzata da Federalberghi a livello nazionale grazie a Acs Marketing Solutions. Un ricerca che delinea il profilo del viaggiatore attuale: attento e consapevole del valore del made in Italy e intenzionato a rendere la propria vacanza sostenibile, non solo in termini di costi e distanze.

Tendenza che accomuna per questa Pasqua soprattutto gli italiani. Sono 12 milioni i nostri connazionali in viaggio per queste festività di aprile, il 95,6% dei quali rimarrà nel Belpaese. E il giro di affari è di oltre 6 miliardi di euro.

Anche in Veneto i turisti pernottanti stanno tornando ai numeri che si registravano nel 2019, ultimo anno pre-pandemico e picco storico. Secondo l’ultimo rapporto statistico fornito dalla Regione, i turisti italiani stanno superando anche le cifre registrate pre-covid (+1,8%), ma stanno tornando anche gli stranieri. La provenienza da paesi dell'Unione Europea mostra un segno positivo anche rispetto ai tempi precedenti alla crisi sanitaria (+2,6% delle presenze rispetto al 2019), in particolare tedeschi (+8,4%), austriaci (+6,7%), olandesi (+1,5%), belgi (+0,9%).

In Veneto sono soprattutto le destinazioni balneari e lacuali ad essere tornate ai flussi turistici pre-covid, con buonissime prospettive per l’estate e con una tendenza all’allungamento della stagione. «A livello locale si sono avverati i pronostici che avevamo presagito nelle scorse settimane - ha afferma il presidente Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni - Non c’è il tutto esaurito, ma si tocca il 90% di occupazione, che potrebbe essere superato con le prenotazioni last minute. Siamo molto soddisfatti perché si stanno finalmente e definitivamente raggiungendo le occupazioni alle quali eravamo abituati in questo periodo, complice anche il Vinitaly. Nel complesso la stagione si prospetta buona, anche se i numeri definitivi si riusciranno a dare solo più avanti, ma l’approccio è molto buono e la destinazione sta riscuotendo successo».

I dati dell'Osservatorio sul Garda Veneto per il periodo pasquale, basati su un campione di una sessantina di strutture sparse su tutta la sponda del lago, confermano la soddisfazione della categoria per le prenotazioni registrate in questo periodo (+10,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), con un picco di occupazione per il fine settimana di Pasqua. Si conferma una generale tendenza alla prenotazione sottodata per la nostra destinazione, cosa che rende gli scenari ancora aperti al miglioramento. Si registra anche un leggero aumento della durata media del soggiorno: 4,6 giorni rispetto ai 4,4 dell’anno precedente, media più alta dispetto a quella nazionale per questa Pasqua, che si attesta sulle 3,6 notti. I turisti provenienti dalla Germania si confermano la fetta più importante del turismo pasquale sul Garda Veneto (45,3%), seguiti dai nostri connazionali (15,6%).