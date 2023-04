​Turismo in Veneto, l'annuncio dell'assessore Caner: «Un bando da 7 milioni di euro per il comparto ricettivo»

«Con il bando approvato in Giunta regionale, il primo della programmazione PR Veneto FESR 2021-2027, mettiamo a disposizione del comparto turistico ricettivo 7 milioni di euro per promuovere e sostenere investimenti che favoriscano la rigenerazione e l’innovazione delle imprese, supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica». Lo ha rivelato venerdì l’assessore regionale al turismo in Veneto, Federico Caner, annunciando l’approvazione del provvedimento che destina alle Pmi che gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari o in ambienti naturali, finanziamenti legati all’Azione 1.3.8 del PR Veneto FESR 2021-2027.

Nello specifico, secondo quanto riassunto in una nota della Regione Veneto, i 7 milioni di euro del bando risulterebbero suddivisi in questo modo: 2,8 milioni di euro verranno destinati alle imprese insediate nei Comuni montani individuati dalla LR n. 25/2014 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria". Ulteriori 4,2 milioni di euro saranno invece destinati alle imprese insediate nei Comuni non montani.

«Questo bando - ha spiegato l’assessore regionale Federico Caner - ha come obiettivo quello di incentivare interventi che dovranno garantire la piena accessibilità delle strutture ricettive alle persone con disabilità, per rispondere in modo completo ed efficace a questo importante segmento della domanda. Ma anche azioni per ridurre l’impatto ambientale e il consumo di risorse e investimenti in innovazione digitale che ottimizzino la gestione e il coordinamento dei processi aziendali. In questa prima edizione - ha infine aggiunto l'ass. Federico Caner - il bando è orientato a interventi che possono essere realizzati entro la fine del 2024, anche per raggiungere i target previsti dalla Commissione europea».

Il bando completo è pubblicato e consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/cronoprogramma-bandi-21-27. Le domande di finanziamento, chiarisce la nota della Regione, potranno essere inviate dal 18 aprile all’11 luglio 2023. Nelle prossime settimane, inoltre, è stato annunciato che «saranno attivati anche i bandi di consolidamento destinati ai club di prodotto e alle aggregazioni di promozione, già beneficiarie della precedente programmazione».