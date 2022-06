Incognita siccità per la vendemmia. «Uve ottime ma alte temperature le mettono a rischio»

Con la vendemmia di quest'anno si potrebbero produrre vini veronesi di altissimo livello, ma la siccità rischia di rovinare tutto. Gianfranco Elampini, titolare dell'azienda agricola Vigna '800 di Negrar, ha evidenziato un'incognita sulla vendemmia 2022: la carenza di pioggia.

«Quest'anno le uve si presentano di ottima qualità ma le alte temperature le mettono a rischio - ha affermato Elampini ad Ansa - Se arriverà la pioggia che è mancata finora, credo che ci avvieremo ad una vendemmia sublime». E l'imprenditore ha specificato che alle vigne serve in questo momento pioggia e «non temporali, come abbiamo purtroppo osservato recentemente in altre zona del Nord Italia».

Vigna '800, dal 2016, produce solo vini biologici e quest'anno la Guida Bio gli ha assegganto due certificati di eccellenza: uno per l'Amarone Virgo Moron del 2016 e l'altro per il Valpolicella Ripasso del 2017. Ed Alla cantina è legata anche la Locanda '800, segnalata sulla guida Michelin dal 2015.