Sciopero dei lavoratori di Enel Distribuzione: «Circa 150 dipendenti a Verona»

Per 30 giorni, dal 23 ottobre al 21 novembre, fermo dello straordinario programmato e 4 ore di sciopero con manifestazione davanti a tutte le sedi Enel e alle prefetture d’Italia il 19 novembre. Sono queste le azioni messe in programma dalle sigle sindacali per i lavoratori della distribuzione Enel.

Alessandro Strazieri, segretario provinciale Uiltec-Uil, ha spiegato: «A Verona sono interessati circa 150 dipendenti distribuiti in 7 siti operativi; San Bonifacio, Isola della Scala, Villafranca, Bussolengo, Garda, San Martino Buon Albergo e Legnago. E su Verona un sito amministrativo. Li abbiamo incontrati tutti in assemblea e l’adesione è compatta e molto importante».

Non è andato a buon fine infatti il tentativo di conciliazione in sede ministeriale con le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil

«In questi mesi - prosegue la nota di Uiltec-Uil - abbiamo provato a far ragionare i vertici di E-Distribuzione su quanto sia importante consolidare la presenza sul territorio della società attraverso un investimento strategico e straordinario in termini di occupazione, anche per sanare gli annosi problemi di mancanza degli organici che impongono ai lavoratori a sostenere carichi di lavoro insopportabili.

Ci preoccupa che l’azienda preferisca una organizzazione del lavoro che è sempre più spinto verso le esternalizzazioni delle attività a discapito delle professionalità e della qualità del servizio».