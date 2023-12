Rinnovo frantoi veneti, la Regione aggiorna l'elenco degli investimenti ammissibili al bando

«Al fine di aumentare la diffusione dell’innovazione tecnologica del settore agricolo e alimentare e ampliare le opportunità di rinnovamento degli impianti tecnici dei frantoi oleari veneti, abbiamo approvato l’aggiornamento dell'elenco degli investimenti ammissibili già previsti nel bando da quasi 1 milione di euro per il comparto olivicolo-oleario. Una scelta che risponde maggiormente alle esigenze di questa filiera produttiva del Veneto, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di migliorare la funzionalità degli impianti produttivi di olio extra vergine di oliva».

Così l’assessore all’Agricoltura del Veneto, Federico Caner, ha annunciato importanti modifiche al bando da 915mila euro, varato a ottobre scorso, per la sostenibilità e l’ammodernamento dei frantoi oleari. Oltre alle 13 tipologie di investimento già individuate se ne aggiungono ulteriori 5, per un totale di 18 interventi ammissibili incentrati sulla possibilità di sostituire gli impianti di estrazione a tre fasi anche con impianti multifase.

Lo stanziamento deriva dal riparto assegnato a ciascuna regione dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’attivazione della sottomisura "Ammodernamento dei frantoi oleari".

«Le ulteriori tipologie di investimento ammissibili, purché rispettino le norme comunitarie specifiche del regime di sostegno, riguardano la sostituzione o l’acquisto di attrezzature e impianti di lavorazione, di stoccaggio, di trattamento e valorizzazione dei sottoprodotti, prodotti secondari e dei reflui – prosegue Caner -. Investimenti indispensabili per continuare a distinguerci anche nella produzione di olio extravergine di oliva. Il Veneto, infatti, vanta alcuni oli di eccellenza, a denominazione di origine protetta, quali l’olio extravergine di oliva DOP Garda e DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa».

La tabella degli interventi modificata con il provvedimento di Giunta è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; inoltre, è stato confermato il termine al 15 gennaio 2024 per la presentazione delle domande di sostegno.