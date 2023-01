Mondo Convenienza annuncia un nuovo piano di assunzioni: selezioni aperte anche in Veneto e a Verona

La multinazionale italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo Mondo Convenienza prosegue la sua strategia di crescita in Italia, annunciando un nuovo ampio programma di recruiting. Il gruppo, presente in Italia con 46 punti vendita e 41 hub logistici, spiega infatti in una nota di aver avviato «un nuovo piano di assunzioni con circa 180 posizioni aperte per addetti alla vendita».

Secondo quanto si apprende, sono 11 i punti vendita nel nord Italia coinvolti nella cerca di nuove risorse del reparto vendita. In particolare, in Veneto la ricerca è attiva per gli store di Verona (22 posti) e Mestre (9). «Tutti i venditori neoassunti - si legge nella nota di Mondo Convenienza - vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale di 8 settimane, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura».

La nota del gruppo, inoltre, sottolinea che «la crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti». Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura: https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/.

L’obiettivo di Mondo Convenienza, si legge sempre nella nota del gruppo, è quello di «attrarre talenti e accompagnarli in ogni momento e fase del percorso aziendale, attraverso una attenta strategia di valorizzazione delle persone e del proprio contributo e il giusto equilibrio tra obiettivi e risorse per perseguirli». In tal senso sono molteplici le attenzioni che il gruppo afferma di riservare nei confronti dei suoi «oltre 3.800 collaboratori, con l’obiettivo di offrire il miglior benessere sul luogo di lavoro». Il gruppo, infine, spiega di rivolgere «grande attenzione nei confronti dei giovani», evidenziando come «oltre il 70% dei collaboratori ha un’età inferiore ai 35 anni».