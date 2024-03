Logistica sostenibile a Veronafiere con Letexpo. «C'è entusiasmo e voglia di fare»

Quattro giorni dedicati a opportunità commerciali, conferenze, seminari, workshop, sessioni pratiche, dimostrazioni e altro. Tutto con l'obiettivo di diffondere una consapevolezza ecologica anche nei settori della logistica, dell'impresa super-innovativa, dei servizi, delle professioni e dell'istruzione. È stata inaugurata oggi, 12 marzo, a Veronafiere la terza edizione di LetExpo, la manifestazione della logistica green promossa da Alis (Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile) e dal suo presidente Guido Grimaldi. «Questa fiera ha numeri straordinari anche quest'anno, con 400 espositori - ha dichiarato Grimaldi - L'anno scorso avevamo chiuso con 85mila presenze, quest'anno siamo già al +30%. Basta passeggiare e si vede che c'è entusiasmo e voglia di fare. Ci sono di nuovo anche tanti giovani, questo testimonia il loro interesse per questo grande comparto».

Un'entusiasmo leggermente smorzato dalle tensioni geopolitiche, a partire dal Mar Rosso, ma su questo puntualizza il presidente Alis: «Il canale di Suez ha visto perdere fino al 50-60% del flusso di alcune navi. Molti operatori decidono ormai di circumnagivare l'Africa, allungando di 15 giorni i viaggi e aumentando i costi del 200%. E stanno aumentando molto anche le polizze assicurative per le navi che passano per il canale di Suez. Nonostante tutto questo, i soci di Alis e i nostri gruppi non mollano, e la flotta dell'armamento italiano ha mandato delle fregate per difendere le navi italiane delle rotte commerciali».

In fiera, inoltre, c'è spazio anche per sport e welfare, sempre a cavallo della logistica e non solo. «Già due anni fa - ha spiegato il presidente di Alis - scegliemmo di dedicare un intero padiglione al sociale, perché credo che un buon imprenditore debba avere etica e umanità, se vuole raggiungere il successo. Al centro c'è la generosità dei soci di Alis, che devolvono buona parte degli utili di questi quattro giorni di fiera in beneficenza. Nelle scorse due edizioni abbiamo donato 200mila euro. Mi auguro che i risultati di quest'anno siano superiori, proprio per sostenere le 45 fondazioni e associazioni sociali presenti in questi giorni con noi».

E già al primo giorno di Letexpo sono intervenuti diversi ministri. Al taglio del nastro ha partecipato il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il quale fatto un giro fra gli stand insieme anche al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e al presidente di Veronafiere Federico Bricolo. Il ministro della difesa Guido Crosetto è invece intervenuto in collegamento video, intervistato da Monica Maggioni, mentre il suo collega Adolfo Urso ha inviato un videomessaggio. «Onore a Verona e alle sue istituzioni locali e regionali, che hanno creduto qualche anno fa in questa bella fiera che parla di trasporti, di merci, di autotrasporto, logistica e alta velocità - ha dichiarato Salvini - È quello che con gioia seguo da ministro, da un anno o poco più. Aumentano gli visitatori e noi portiamo investimenti concreti, dall'alta velocità al quadrante della logistica veronese, così come sui lavori del Brennero».

«Possiamo affermare con orgoglio che la nostra regione sia la Babilonia dei trasporti - ha aggiunto il presidente della Regione Luca Zaia - E a dirlo sono i numeri: tre su quattro corridoi Ten-T passano per il Veneto dove sono presenti cinque Interporti, tra i quali quello di Verona, al primo posto tra quelli in Italia con una movimentazione di oltre 670mila Teu, e quello di Padova, ai vertici tra quelli nazionali ed europei, che movimenta 387mila Teu. Il nostro sistema aeroportuale trasporta 18 milioni di passeggeri e quasi 48mila tonnellate di merci, mentre il trasporto intermodale annuo conta 27mila treni che arrivano e partono dai nodi regionali. Il sistema portuale di Venezia e Chioggia, inoltre, rappresenta un sistema strategico per il Veneto, l'Italia e l'Europa, con un traffico portuale di 26 milioni di tonnellate di merci. Senza dimenticare che quando si parla di logistica e di trasporti si parla di rispetto per l'ambiente, di mobilità sostenibile e intermodalità».

Presente a Veronafiere anche il consigliere regionale Daniele Polato, che ha dichiarato: «È significativo che da tre anni LetExpo si tenga a Verona. Una scelta importante poiché la città rappresenta un centro nevralgico e uno snodo importante a livello logistico. Si pensi all’interporto Quadrante Europa che, grazie anche alla sua posizione, è primo in Italia per volumi di traffico di merci internazionali provenienti o diretti al centro-nord Europa attraverso il Brennero, i traffici da e per la Francia e la Spagna e per i Paesi dell’Est Europa. La fiera sarà, inoltre, l’occasione per approfondire il tema del trasporto e della logistica sostenibili con 350 relatori tra seminari, incontri e workshop».

Mentre un messaggio politico per l'Unione Europea lo ha inviato da Letexpo l'eurodeputato della Lega Paolo Borchia. «Dal territorio e dai settori produttivi del Nordest arriva un forte grido di dolore verso le scellerate scelte di Bruxelles, politiche esclusivamente ideologiche che hanno colpito aziende, lavoratori e famiglie - ha detto Borchia - Non può esistere sostenibilità fine a sé stessa, tanto meno se penalizza il nostro sistema imprenditoriale e va a scapito dell’occupazione locale. È folle penalizzare posti di lavoro in Italia per regalarli alla Cina. Per quello in Ue ci siamo battuti, ci battiamo e ci batteremo per correggere gli errori dell’attuale maggioranza, contro provvedimenti che hanno reso questa Europa sempre meno competitiva e sempre più dipendente da Pechino».