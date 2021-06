KFC apre il suo terzo punto a Verona in piazza Erbe e cerca 21 dipendenti

US Food Network Srl, franchising partner di Kentucky Fried Chicken, cerca 21 persone da inserire nel team del nuovo punto che aprirà a Verona, in piazza Erbe.

Si tratta del terzo punto nel capoluogo scaligero, dopo quelli del centro commerciale Adigeo e di corso Milano, che dovrebbe aprire entro l'estate.

Le posizioni aperte sono quelle di Team Member, che saranno addetti sia alla cucina sia alla cassa, e di Team Leader. Ai candidati e alle candidate vengono richiesti «oltre ai requisiti specifici per ciascuna posizione - spiega l'azienda -, energia, entusiasmo e disponibilità ad intraprendere un percorso di crescita personale e professionale in un’azienda attenta alle persone, inclusiva e convinta che le diversità e le specificità degli individui e la loro integrazione siano un valore».

Le 20 posizioni di Team Member comprendono 8 persone per l’attività alla cassa, 5 persone per la preparazione di panini e contorni, 7 cuochi per la preparazione del pollo. «Per ciascuna posizione sono richiesti requisiti specifici consultabili sul sito di KFC Italia oltre che capacità di lavorare in team e di problem solving, autonomia organizzativa, flessibilità, dinamicità e attenzione, passione per il ruolo e professionalità, rispetto delle procedure di preparazione e pulizia.

Per il ristorante di Verona si cerca inoltre un o una Team Leader: sono richiesti almeno un anno di esperienza nel medesimo ruolo nel settore food e ottime doti e autonomia organizzative, capacità di lavorare in team, di gestire e risolvere problemi, flessibilità e professionalità, oltre che passione per il ruolo.

A tutti e tutte viene offerto un contesto dinamico, giovane e informale, percorsi formativi e possibilità di crescita all'interno dell'azienda. Il contratto di riferimento è il CCNL Turismo Pubblici Esercizi».