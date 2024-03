Gardaland lancia il nuovo piano di assunzioni: circa mille i posti di lavoro per la prossima stagione

In vista dell’inizio della nuova stagione, Gardaland Resort ha comunicato di aver «ulteriormente potenziato il piano di miglioramento dei contratti stagionali, avviato già dal 2022», nonché di star selezionando «nuovo personale da impiegare nelle tante realtà che compongono il Resort». Si va ovviamente dal Parco Divertimenti al parco acquatico Legoland® Water Park, dall’acquario tematizzato Sea Life Aquarium, quindi ai suoi tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel.

Per la stagione 2024, Gardaland afferma di aver riconfermato i contratti più lunghi con un pacchetto di ore settimanali più ampio (meno part-time, più full-time) e di aver riconfermate le retribuzioni contrattuali migliorative rispetto ai livelli previsti dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro dell’Industria Turistica. Il Parco divertimenti, inoltre, assicura una «maggiore formazione al momento dell’assunzione per garantire non solo un'eccellente esperienza ai visitatori, ma anche per promuovere lo sviluppo individuale dei propri dipendenti». Inoltre, è stato riconfermato il riconoscimento economico aggiuntivo per chi torna dalla stagione precedente: «Questa iniziativa - evidenziano da Gardaland - sottolinea l'importanza di valorizzare le competenze e l'esperienza acquisite, affinché ogni dipendente possa sentirsi parte integrante del successo collettivo. Il ritorno degli stagionali è visto come un passo importante verso la costruzione di un team coeso e appassionato che all’interno del Resort trova occupazione non solo nei mesi estivi ma da marzo a novembre».

Gardaland fa inoltre sapere di aver potenziato per questa stagione il cosiddetto «sistema incentivante STAR», pensato per favorire la collaborazione e il riconoscimento fra colleghi: «Ogni mese - spiega una nota del Parco - i dipendenti meritevoli ricevono un premio economico e una sorpresa dedicata. Gardaland promuove la cultura del riconoscimento, incoraggiando i colleghi ad esprimere apprezzamento e gratitudine per le qualità e gli sforzi degli altri. L'obiettivo è creare un ambiente di lavoro motivante, divertente, aperto e inclusivo». È stato inoltre introdotto il Guest Excellence Bonus, vale a dire «un nuovo premio economico dedicato allo staff stagionale legato alla soddisfazione degli ospiti». E, ancora, è stato implementato un nuovo premio economico legato alla continuità lavorativa: «Il personale stagionale che rispetterà la naturale scadenza del contratto e lavorerà per l’intera stagione potrà ricevere un premio economico aggiuntivo alla scadenza del contratto». Tra gli altri vantaggi per chi lavorerà a Gardaland vi sono anche i biglietti omaggio per accedere al Parco e in tutti i parchi del gruppo Merlin Entertainments, nonché la mensa aziendale.

Da marzo 500 assunzioni, da giugno altre 500

Secondo quanto riferito dal Parco divertimenti di Gardaland, il nuovo programma di assunzioni prevede un primo step, a partire da marzo, con l’assunzione di «circa 500 stagionali», quindi una seconda fase che prenderà avvio ad inizio giugno, in occasione dell’inizio della stagione estiva, durante la quale verranno assunti «ulteriori 500 stagionali». Gardaland Resort ha fatto inoltre sapere di essere «interessato a rafforzare ulteriormente il proprio organico fisso, attualmente composto da circa 230 persone, con l’inserimento di nuove figure nell’area tecnica e manutentiva».

Dal Parco divertimenti spiegano che «l’organico nell’estate supererà le 1.000 unità tra dipendenti fissi e stagionali». La campagna di reclutamento è già attiva su tutti i canali: si va dal reclutamento diretto verso chi ha già lavorato con Gardaland Resort, ai centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro, le scuole e università, ma anche sui social media e attraverso il sito ufficiale di Gardaland. «Siamo molto soddisfatti del progetto, iniziato nel 2022, che va oltre la mera assunzione stagionale. - racconta Giorgio Padoan, direttore risorse umane di Gardaland - Gardaland offre alle proprie risorse una serie di benefits mirati a migliorare sia la loro esperienza lavorativa, come singolo e in team, ma anche ad avere un buon bilanciamento lavoro-vita privata. Siamo consapevoli che garantire ai dipendenti la possibilità di conciliare il successo professionale con gli impegni personali non solo migliori la qualità della vita dei lavoratori, ma contribuisca anche a una maggiore soddisfazione e motivazione sul luogo di lavoro».

Quali sono le figure ricercate per lavorare a Gardaland

Le opportunità di lavoro includono posizioni in diverse aree. Per l’intero Resort vengono richieste figure di tecnici (elettricisti, meccanici, idraulici, falegnami, carpentieri) e ingegneri di manutenzione. Per il Parco sono invece richieste le seguenti figure professionali:

Addetti food&beverage per la preparazione di pasti semplici; addetti al palmare e cassieri per i punti ristorante; addetti al servizio al banco; cuochi con esperienza, anche come aiuto cuoco, presso le cucine dei ristoranti all’interno del parco; camerieri, con esperienza anche minima nella mansione, addetti al servizio al tavolo dei ristoranti all’interno del parco.

per la preparazione di pasti semplici; addetti al palmare e cassieri per i punti ristorante; addetti al servizio al banco; cuochi con esperienza, anche come aiuto cuoco, presso le cucine dei ristoranti all’interno del parco; camerieri, con esperienza anche minima nella mansione, addetti al servizio al tavolo dei ristoranti all’interno del parco. Addetti alle attrazioni che si occuperanno del controllo delle limitazioni di accesso e dei sistemi di sicurezza, o di azionare le attrazioni attraverso l’uso del pannello di comando (non sono necessarie specifiche competenze di tipo tecnico).

Addetti alle biglietterie e ai tornelli di ingresso che si occuperanno di vendere i biglietti presso le casse centrali, proponendo all'ospite l'acquisto più indicato secondo le sue esigenze.

Addetti ai punti informazione, al centralino informazioni e ai tornelli di ingresso.

Addetti alle vendite: per i diversi punti shop collocati nel Parco.

Per quanto riguarda i tre Hotel, tutte strutture a 4 stelle, vengono richiesti i seguenti profili:

Addetti al ricevimento: si occuperanno delle operazioni di prenotazione negli hotel, check-in, check-out e assistenza all’Ospite, relazionandosi con clientela italiana ed Internazionale.

Cuochi e commis di cucina che lavoreranno come capi partita o commis all’interno delle brigate di cucina degli hotel. Si richiede diploma o qualifica alberghiera ed esperienza precedente nel ruolo, anche in stage o alternanza scuola lavoro per i profili junior.

Baristi con esperienza che opereranno all’interno dei bar negli hotel.

Camerieri di sala con esperienza che si occuperanno del servizio al tavolo presso i ristoranti degli hotel.

Per il Gardaland Sea Life Aquarium verranno selezionati Aquarist e Talker: i primi si occuperanno di garantire il benessere degli animali presenti all’interno delle varie vasche, mentre i talker saranno le persone che interagiranno con gli ospiti italiani e stranieri per dare loro qualsiasi informazioni sulla vita delle specie presenti nell’acquario. «I contratti di lavoro - chiarisce una nota del Parco divertimenti di Gardaland - potranno essere full time o part time in base al settore di inserimento e alla disponibilità delle candidate e dei candidati. I contratti stagionali avranno durata variabile prevista tra marzo e inizio novembre e possibilità di rinnovo fino a gennaio 2025, secondo il calendario di apertura del Resort. Gli orari di lavoro saranno gestiti su turni di 6 giorni su 7».